Складно навіть мікрофон піднести до вуст: Олег Винник розповів про випробування на шоу "МАСКА"

Особу першого зіркового учасника грандіозного шоу "МАСКА", який ховався під вражаючим костюмом кіберпанка Буйвола, розкрито – в цьому образі замаскувався популярний співак Олег Винник. Крім того, артист став п’ятим зірковим детективом масштабного проєкту каналу "Україна", тож разом з Олею Поляковою, NK Настею Каменських, Андрієм Данилком і DZIDZIO розгадуватиме, які знаменитості криються під надзвичайними масками.

За лаштунками артист поділився враженнями від участі в шоу та розповів, на що надихнув його цей експеримент.

Олеже, саме ви стали п’ятим детективом шоу "МАСКА" на каналі "Україна". І єдиним, який також встиг побувати в ролі учасника. Наскільки важко було виступати під маскою Буйвола?

Це було круто, але досить складно! Спека нереальна. Перебуваючи в костюмі Буйвола, я думав про те, що кондиціонер – все ж таки хороша штука (Сміється).

А вас попереджали про такі складнощі? І взагалі, чи довелося вас вмовляти взяти участь?

Я спеціально це зробив, щоб відчути усе на собі. Коли дивився шоу "МАСКА" в інших країнах, постійно думав: "Як артистам це вдається? Що за світ там всередині?" А там дійсно інший світ! У костюмі настільки спекотно, що за лічені секунди ти стаєш повністю мокрим, але не можеш навіть рукою поворухнути – не маєш права. Я 4 рази одягав маску і змінив 4 футболки. А співати взагалі неймовірно складно, проте круто! Я спеціально пішов на це, адже мені важливо знати суть – зерно нашого шоу.

Олег Винник став учасником шоу "МАСКА" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Можливо, це був хитрий план, щоб дізнатись, хто ж криється під іншими масками? Ви бачили інших зірок за лаштунками?

Ні, мені це не потрібно! Коли ти все знаєш, стає нецікаво.

І не контактували ні з ким із учасників?

Там ніхто нікого не бачить і не чує. За лаштунками все приховано. Ти сидиш сам у малесенькій гримерці, ніби в бочці, часом навіть стає лячно. Думаєш, головне – щоб не викинули у відкритий океан (Сміється). Якщо серйозно, у цих костюмах нереально спілкуватись, побачити чи почути когось теж неможливо. Складно навіть мікрофон піднести до вуст.

Настільки важкий костюм?

Я думаю, що тільки голова мого Буйвола важить близько 10 кг. Перед зйомками мене попередили: "Олеже, ви поки не навантажуйтесь, відпочиньте, адже в костюмі буде непросто, там важка голова". Коли переглядав шоу в інших країнах, вже про це чув, але думав, що то перебільшення, і слід все ділити на три. Проте коли мене одягли, зрозумів, що це набагато важче, ніж я міг уявити. В костюмі нічого не можеш зробити самостійно – тебе виводять на сцену, проводять за куліси. Більше того – що б ти не казав, ніхто не почує, поки не ввімкнуть мікрофон. Та попри ці нюанси, було дуже цікаво і надихаюче. Мені навіть прийшла пісня! Одразу після зйомок, хоч було вже за північ, поїхав у студію її записувати, адже коли приходить натхнення, спати не хочеться.

Олег Винник в костюмі Буйвола на шоу "МАСКА" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Коли ви співали трек Христини Соловій "Тримай", вас взагалі неможливо було впізнати. Як обирали композицію для свого виступу?

Понад тиждень мені знадобилося аби знайти пісню, яку б я зміг заспівати так, щоб мене ніхто не впізнав. Повірте, це дуже непросто! Довго сидів у YouTube і думав, який з усіх хітів можу втілити. А потім випадково ввімкнув пісню гурту Rammstein – я їх дуже люблю… і в моїй голові несподівано поєдналися дві композиції.

Це досить таємниче шоу і ви, напевно, підписували контракт. А чи намагались підійти до вас за лаштунками?

Я дуже емоційна людина і скрізь люблю спілкуватися. У цьому складність, адже важливо, щоб про твою причетність до проєкту ніхто не дізнався. Якщо голосно засмієшся і хтось впізнає твій тембр – все, шоу не вдалося. Над ним працює численна кількість людей, у нього вкладають багато коштів. Це величезна відповідальність! За лаштунками нас одягали у велике худі з капюшоном, спеціальну маску, яка закриває обличчя повністю, і не дозволяли відгукуватися. Перебуваєш у статусі інкогніто, і в цьому теж є своя романтика!

А як вам вдалося зберегти цю таємницю від рідних?

Я просто зачинився і працював у студії, нікого не впускав. Зазвичай, мої близькі люблять до мене заходити, адже їм не терпиться дізнатись, що я роблю. Але довелося зробити виняток. Зізнаюсь, тримати в таємниці від рідних було складно, тому що, звичайно, хотілося поділитися емоціями.

В наступному ефірі "МАСКИ" ви вже сидітимете у кріслі детектива. Якими методами користуватиметесь - прислухатиметесь до голосу чи покладетесь на інтуїцію?

Я в очікуванні і поки навіть уявити не можу, як буду дивитись на сцену і на учасників. І в кожному, мабуть, бачитиму себе (Сміється).

Олег Винник став п'ятим зоряним детективом шоу "МАСКА" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Думаєте, цей досвід справді допоможе вам відгадувати зірок під масками?

Якось мені розповіли історію про лікаря, який винайшов ліки. І в нього запитали, чи приймав він їх сам. Адже це дуже важливо. Ти сам повинен спробувати те, з чим маєш справу. І тепер я впевнений, що відчую в кожному учаснику щось особливе, хто б там не був – чи то Дракон, чи Лисичка, яка мені, до речі, дуже сподобалась. Потрібно самому це пережити, щоб зрозуміти мотивацію інших. Тому запрошую всіх глядачів до перегляду шоу "МАСКА". Будемо разом відгадувати, які відомі люди замаскувались у цих надзвичайних образах.

Особу Буйвола на шоу "Маска" розкрито (відео: YouTube/The Masked Singer Ukraine)

Раніше Олег Винник поділився у своєму особистому блозі про випробування, через які йому довелося пройти під час шоу "МАСКА".

Нагадаємо, що суботній ефір від 23 січня шоу "МАСКА" було перенесено на тиждень. Однак особу Буйвола організатори таки відкрили після випуску новин на каналі "Україна".