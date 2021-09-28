Середина осени подарит приятные сюрпризы: астрологи назвали главных везунчиков октября

Гороскоп на октябрь говорит о том, что второй месяц осени принесет много хлопот и задач. Первая половина месяца будет сложной из-за ретроградного Меркурия , а вот вторая половина октября ожидается более активной и продуктивной.

Телец

Почти весь октябрь для Тельцов станет комфортным. Не стоит откладывать важные дела на потом – используйте положительную энергетику по максимуму. Все свои задачи расставьте по степени важности и займитесь самыми сложными в первую очередь. Будьте внимательны к знакам – они дадут знать о приближении полезных и счастливых изменений в жизни. Единственный неблагоприятный день – 30 октября. Страсть и напористость Тельцов пойдут на спад, а планеты могут спутать планы.

Рак

В октябре постарайтесь избавиться от воспоминаний и настройтесь на позитив. После 11 октября, когда Сатурн выйдет из ретроградного движения, у Раков начнется совершенно новая полоса жизни. Получится укрепить свои позиции в любви и делах, повысить энергетику и хорошее настроение. Жизнь станет более радостной, спокойной, понятной и предсказуемой.

Лев

Прямое движение Плутона принесет Львам удачу и успех. Они смогут легче находить общий язык с окружающими и избавятся от чувства вины. Ссоры и конфликты уйдут в прошлое, в семье и рабочем коллективе восстановится гармония и покой. Львы будут открыты для других людей и смогут ответить добром на добро. Жизнь может поменяться кардинально, если научиться адекватно воспринимать критику и пожелания близких людей.