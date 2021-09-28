ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Середина осені подарує приємні сюрпризи: астрологи назвали головних везунчиків жовтня

Новость на русском →
Вівторок 28 вересня 2021 05:27
Середина осені подарує приємні сюрпризи: астрологи назвали головних везунчиків жовтня Гороскоп на жовтень 2021 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на жовтень говорить про те, що другий місяць осені принесе багато клопоту і завдань. Перша половина місяця буде складною через ретроградний Меркурій, а ось друга половина жовтня очікується більш активною і продуктивною.

Астрологи назвали головних щасливчиків за знаком Зодіаку в жовтні 2021 року. Про це інформує Dailyhoro.

Телець

Майже весь жовтень для Тельців стане комфортним. Не варто відкладати важливі справи на потім - використовуйте позитивну енергетику по максимуму. Всі свої завдання розставте за ступенем важливості й займіться найскладнішими в першу чергу. Будьте уважні до знаків – вони дадуть знати про наближення корисних і щасливих змін в житті. Єдиний несприятливий день - 30 жовтня. Пристрасть і напористість Тельців підуть на спад, а планети можуть сплутати плани.

Рак

У жовтні постарайтеся позбутися від спогадів і налаштуйтеся на позитив. Після 11 жовтня, коли Сатурн вийде з ретроградного руху, у Раків почнеться абсолютно нова смуга життя. Вийде зміцнити свої позиції в любові та справах, підвищити енергетику і гарний настрій. Життя стане більш радісним, спокійним, зрозумілим і передбачуваним.

Лев

Прямий рух Плутона принесе Левам удачу та успіх. Вони зможуть легше знаходити спільну мову з оточуючими та позбудуться почуття провини. Сварки та конфлікти підуть в минуле, в сім'ї та робочому колективі відновиться гармонія і спокій. Леви будуть відкриті для інших людей і зможуть відповісти добром на добро. Життя може змінитися кардинально, якщо навчитися адекватно сприймати критику і побажання близьких людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи дали точний прогноз для всіх знаків Зодіаку на тиждень, з 27 вересня по 3 жовтня.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп Знаки Зодіаку
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Температура почне падати: синоптики назвали дату заморозків в Україні
Температура почне падати: синоптики назвали дату заморозків в Україні