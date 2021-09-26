Не оставляйте важные дела на потом: гороскоп для всех знаков Зодиака с 27 сентября по 3 октября

Гороскоп на сентябрь говорит о том, что последняя декада месяца принесет завершение важных дел и переход на новые уровни развития. Отношения с близкими станут глубже и принесут мир, взаимопонимание и гармонию.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 27 сентября по 3 октября. Об этом информирует Lunday.

Овен

Неделя станет напряженной, но продуктивной и плодотворной. Первые два дня вас с головой захватит работа – новые проекты, контракты, перспективные предложения. У вас появится активность, но астрологи не советуют отдавать все силы только работе – может быть переутомление. В среду и четверг есть риск нарушения гармонии в отношениях – не конфликтуйте с дорогими людьми. Остальные дни будут наполнены хорошим настроением, положительными переменами в карьере и любви.

Телец

Не поддавайтесь унынию на этой неделе – вы слишком мнительны и принимаете все близко к сердцу. Если вы хотите произвести хорошее впечатление на начальство или партнеров – отбросьте пессимизм. В среду ждите хорошие новости издалека. В пятницу и субботу проявите дипломатичность, чтобы избежать споров. Воскресенье проведите активно и желательно на природе.

Близнецы

В понедельник и вторник все будет складываться в вашу пользу. Если вам есть о чем поговорить с начальством – действуйте, ваши идеи одобрят и поддержат. Следите за питанием – могут быть аллергические реакции на сладкое или напитки. Бытовые вопросы решите до вечера субботы, а в воскресенье постарайтесь отдохнуть.

Рак

Раков ждет благосклонность судьбы и всевозможные блага. Все финансовые вопросы будут решаться в вашу пользу, на работе вас оценят, как хорошего специалиста, а близкие люди порадуют заботой и нежностью. В середине недели есть шанс совершить удачную покупку. На выходных получите приглашение отдохнуть в приятном и теплом кругу друзей.

Лев

Не переживайте по поводу финансов – у вас все будет идти успешно. Последите за состоянием здоровья и займитесь спортом. Исключите алкоголь и постарайтесь поменьше курить, также соблюдайте режим дня. В среду и четверг вам могут вернуть старый долг. 2 и 3 октября обратите внимание за членов своей семьи – за вами скучают и очень хотят провести выходные с вами вместе.

Дева

Начало недели будет напряженным – постарайтесь ни с кем не ссориться. Даже если вы потом помиритесь, мнение о вас все равно будет испорчено. Со среды вас ждет увлечение чем-то новым – будете уделять время максимально. Возможно это увлечение в будущем начнет приносить отличные доходы. Денег в долг постарайтесь не давать. На выходных вас ждет приятное времяпровождение.

Весы

В понедельник или вторник получите предложение о новой работе или дополнительном источнике заработка. В среду и четверг возможны неуверенность и душевный разлад. Чтобы восстановить равновесие, займитесь уборкой. Выбрасывайте ненужные вещи – их энергетика может расшатывать баланс в доме. В пятницу и на выходных вы обратите внимание на увлечение, для которого никак не могли выбрать время раньше. Сейчас пришло для него время.

Скорпион

Начало недели принесет недопонимания с начальством – не идите на конфликт, постарайтесь спокойно оценить ситуацию. Среда и четверг подарят сюрпризы тем, кто уверен в себе и не боится завистливых взглядов со стороны. Займитесь своей внешностью, приведите волосы в порядок, купите необходимую косметику. В пятницу и субботу могут быть неприятные события в личной жизни – виноват ваш характер. Воскресенье принесет хорошее настроение и приятные знакомства.

Стрелец

Приведите свои дела в порядок. Удачными днями для этого станут понедельник и вторник – у вас будет возможность оценивать дела объективно. Разберитесь со счетами, долгами, бардаком дома, почистите компьютер или телефон – впустите свежую энергию в свою жизнь. Пятница и суббота порадуют деньгами или предложениями. В воскресенье отдохните в уединении.

Козерог

Неделя станет очень удачной, и вам оптимизм будет заразительный. Проблемы будут решаться сами по себе. В понедельник могут быть приятные новости по работе или от родственников. Тем, кто уже в отношениях, звезды сулят романтичные моменты в среду или четверг. Одинокие Козероги – встретят будущего спутника жизни. В конце недели обратите внимание на сделки по недвижимости – они могут стать успешными.

Водолей

Хорошее настроение в начале недели и способность находить общий язык с людьми вам помогут. В середине недели займитесь своим здоровьем. Успехи в карьере будут умеренными. Могут быть интриги со стороны недоброжелателей. Пятница и выходные будут напряженными – возможны проблемы в семье из-за ваших необдуманных действий. В воскресенье стоит заняться медитацией или другим видом расслабления.

Рыбы

Неделя будет неоднозначная – с хорошими и неприятными моментами. В начале недели могут быть трудности в работе, недопонимание с коллегами и ссоры с близкими. Но не расстраивайтесь – это временные трудности. Самоуважение, дипломатичность и трудолюбие вам помогут справиться со сложными ситуациями. Финансовая сфера будет успешной. На выходных избегайте серьезных нагрузок, не пейте много алкоголя и будьте внимательнее на дорогах.