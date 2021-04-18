Сегодня ничего не покупайте: какой праздник 18 апреля и что обязательно надо сделать

Что нужно делать сегодня

Хозяйки сегодня обязательно должны начать большую стирку и высушить все на улице на ветру. Он зарядит вещи своей силой, и все в семье будут здоровыми.

Также нужно полностью проветрить жилье, сделав сквозняк.

18 апреля надо тайком делать добрые дела и они вернутся человеку сторицей. При этом не хвалитесь, ибо они "не зачтутся".

Наши предки считали, если сегодня начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный результат.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня нельзя проводить любые операции и посещать стоматолога.

Не стоит также совершать крупные покупки, ведь, скорее всего, они будут бесполезными.

Традиции, поверья и народные приметы 18 апреля

Согласно поверьям, сегодняшний ветер обладает большой магической силой. С этого дня в домах открывали настежь окна и запускали в дом сквозняки.

Если на улице все четко слышится - вскоре следует ожидать непогоды и ветреной погоды.

День теплый и безветренный, а ночью становится прохладно - стоит ожидать устойчивой хорошей погоды.

Глухари токуют - скорее всего, в ближайшее время погода улучшится. А если птицы молчат - будет ненастье.

Снег 18 апреля остался в овраге размером с корову - пора выходить в огород и приниматься за работу.

Наши предки считали, что именно 18 апреля устанавливаются теплые дни, которые, тем не менее, могут перемежаться с непогодой и дождями.

Если в открытое окно залетит птица - это плохая примета. Чтобы нейтрализовать ее, нужно поймать птицу, девять раз прочитать "Отче наш", затем выпустить ее в окно и сказать при этом: "Что приносила с собой забирай обратно".

Именинники 18 апреля

Сегодня День Ангела празднуют: Алексей, Георгий, Михаил, Николай, Платон, Самсон, Семен, Федора.