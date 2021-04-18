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Сегодня ничего не покупайте: какой праздник 18 апреля и что обязательно надо сделать

Автор: Lite

18 апреля 2021 года православные отмечают день Феодула Ветрогона. Народный праздник получил название в память о мучениках - диакона Агафопода и чтеца Феодула. Именно сегодня начинают дуть теплые весенние ветры.

Что нельзя делать сегодня, все традиции, приметы и обряды, а также у кого именины 18 апреля - читайте далее в нашем материале.

Что нужно делать сегодня

  • Хозяйки сегодня обязательно должны начать большую стирку и высушить все на улице на ветру. Он зарядит вещи своей силой, и все в семье будут здоровыми.
  • Также нужно полностью проветрить жилье, сделав сквозняк.
  • 18 апреля надо тайком делать добрые дела и они вернутся человеку сторицей. При этом не хвалитесь, ибо они "не зачтутся".
  • Наши предки считали, если сегодня начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный результат.

Что нельзя делать сегодня

  • Сегодня нельзя проводить любые операции и посещать стоматолога.
  • Не стоит также совершать крупные покупки, ведь, скорее всего, они будут бесполезными.

Традиции, поверья и народные приметы 18 апреля

Согласно поверьям, сегодняшний ветер обладает большой магической силой. С этого дня в домах открывали настежь окна и запускали в дом сквозняки.

Если на улице все четко слышится - вскоре следует ожидать непогоды и ветреной погоды.

День теплый и безветренный, а ночью становится прохладно - стоит ожидать устойчивой хорошей погоды.

Глухари токуют - скорее всего, в ближайшее время погода улучшится. А если птицы молчат - будет ненастье.

Снег 18 апреля остался в овраге размером с корову - пора выходить в огород и приниматься за работу.

Наши предки считали, что именно 18 апреля устанавливаются теплые дни, которые, тем не менее, могут перемежаться с непогодой и дождями.

Если в открытое окно залетит птица - это плохая примета. Чтобы нейтрализовать ее, нужно поймать птицу, девять раз прочитать "Отче наш", затем выпустить ее в окно и сказать при этом: "Что приносила с собой забирай обратно".

Именинники 18 апреля

Сегодня День Ангела празднуют: Алексей, Георгий, Михаил, Николай, Платон, Самсон, Семен, Федора.

Ранее мы писали про все праздники, выходные и рабочие дни в мае 2021 года, и почему этот месяц станет уникальным.

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