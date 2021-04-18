Сегодня ничего не покупайте: какой праздник 18 апреля и что обязательно надо сделать

18 апреля 2021 года православные отмечают день Феодула Ветрогона. Народный праздник получил название в память о мучениках - диакона Агафопода и чтеца Феодула. Именно сегодня начинают дуть теплые весенние ветры.
Что нельзя делать сегодня, все традиции, приметы и обряды, а также у кого именины 18 апреля - читайте далее в нашем материале.
Согласно поверьям, сегодняшний ветер обладает большой магической силой. С этого дня в домах открывали настежь окна и запускали в дом сквозняки.
Если на улице все четко слышится - вскоре следует ожидать непогоды и ветреной погоды.
День теплый и безветренный, а ночью становится прохладно - стоит ожидать устойчивой хорошей погоды.
Глухари токуют - скорее всего, в ближайшее время погода улучшится. А если птицы молчат - будет ненастье.
Снег 18 апреля остался в овраге размером с корову - пора выходить в огород и приниматься за работу.
Наши предки считали, что именно 18 апреля устанавливаются теплые дни, которые, тем не менее, могут перемежаться с непогодой и дождями.
Если в открытое окно залетит птица - это плохая примета. Чтобы нейтрализовать ее, нужно поймать птицу, девять раз прочитать "Отче наш", затем выпустить ее в окно и сказать при этом: "Что приносила с собой забирай обратно".
Сегодня День Ангела празднуют: Алексей, Георгий, Михаил, Николай, Платон, Самсон, Семен, Федора.
Ранее мы писали про все праздники, выходные и рабочие дни в мае 2021 года, и почему этот месяц станет уникальным.