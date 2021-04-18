Сьогодні нічого не купуйте: яке свято 18 квітня і що обов'язково треба зробити

Що треба робити сьогодні

Господині сьогодні обов’язково повинні розпочати велике прання і висушити все на вулиці на вітрі. Він зарядить речі своєю силою, і всі в родині будуть здоровими.

Також потрібно повністю провітрити житло, зробивши протяг.

18 квітня треба потайки робити добрі справи й вони повернуться людині сторицею. При цьому не вихваляйтеся, бо вони "не зарахуються".

Наші предки вважали, якщо сьогодні почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна проводити будь-які операції та відвідувати стоматолога.

Не варто також здійснювати великі покупки, адже, швидше за все, вони будуть марними.

Традиції, повір'я і народні прикмети 18 квітня

Згідно з повір’ями, сьогоднішній вітер володіє великою магічною силою. З цього дня у будинках відчиняли навстіж вікна і запускали в будинок протяги.

Якщо на околиці все чітко чується - незабаром слід чекати негоди і вітряної погоди.

День теплий і безвітряний, а вночі стає прохолодно - варто чекати стійкої гарної погоди.

Глухарі токують - швидше за все, найближчим часом погода покращиться. А якщо птахи мовчать - буде негода.

Сніг 18 квітня залишився в яру розміром з корову - пора виходити на ріллю і братися за роботу.

Наші предки вважали, що саме 18 квітня встановлюються теплі дні, які тим не менш можуть перемежовуватися з негодою і дощами.

Якщо у відкрите вікно залетить птах - це погана прикмета. Щоб нейтралізувати її, треба зловити птаха, дев’ять разів прочитати "Отче наш", потім випустити його в вікно і сказати при цьому: "Що приносив з собою забирай назад".

Іменинники 18 квітня

Сьогодні іменини святкують: Олексій, Георгій, Михайло, Микола, Платон, Самсон, Семен, Федора.