Сьогодні нічого не купуйте: яке свято 18 квітня і що обов'язково треба зробити

18 квітня 2021 року православні відзначають день Феодула Вітрогона. Народне свято отримало назву в пам’ять про мучеників - диякона Агафопода та читця Феодула. Саме сьогодні починають дути теплі весняні вітри.
Що не можна робити сьогодні, усі традиції, прикмети та обряди, а також у кого іменини 18 квітня - читайте далі в нашому матеріалі.
Згідно з повір’ями, сьогоднішній вітер володіє великою магічною силою. З цього дня у будинках відчиняли навстіж вікна і запускали в будинок протяги.
Якщо на околиці все чітко чується - незабаром слід чекати негоди і вітряної погоди.
День теплий і безвітряний, а вночі стає прохолодно - варто чекати стійкої гарної погоди.
Глухарі токують - швидше за все, найближчим часом погода покращиться. А якщо птахи мовчать - буде негода.
Сніг 18 квітня залишився в яру розміром з корову - пора виходити на ріллю і братися за роботу.
Наші предки вважали, що саме 18 квітня встановлюються теплі дні, які тим не менш можуть перемежовуватися з негодою і дощами.
Якщо у відкрите вікно залетить птах - це погана прикмета. Щоб нейтралізувати її, треба зловити птаха, дев’ять разів прочитати "Отче наш", потім випустити його в вікно і сказати при цьому: "Що приносив з собою забирай назад".
Сьогодні іменини святкують: Олексій, Георгій, Михайло, Микола, Платон, Самсон, Семен, Федора.
Раніше ми писали про всі свята, вихідні та робочі дні у травні 2021 року, і чому цей місяць стане унікальним.