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Самый простой рецепт пирога-сырника: справится даже новичок и ребенок

Воскресенье 31 января 2021 14:30
Самый простой рецепт пирога-сырника: справится даже новичок и ребенок
Легкий и быстрый рецепт пирога-сырника (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гости на пороге, позвонила подруга и мчится с визитом, а дома нет ничего к чаю? Знакомая ситуация для многих хозяек. Спасти ситуацию можно с помощью простого пирога-сырника, с которым сможет справиться не только новичок на кухне, но и даже ребенок.

Как быстро и легко приготовить пирог-сырник на 20 порций, рассказали в видео-уроке на портале Ukr.Media.

Ингредиенты:

  • 140 г сливочного масла
  • 380 г сахара или сахарной пудры
  • 5 яиц
  • 300 г муки
  • 2 ч. ложки разрыхлителя
  • 1 кг творога
  • 2. ч. ложки лимонного сока
  • 750 мл молока
  • 2 пакетика пудинга

Способ приготовления:

В чашке взбиваем 2 яйца, добавляем 140 г сахара или сахарной пудры и перемешиваем. Потом добавляем размягченное сливочное масло и еще раз перемешиваем.

В муку добавляем разрыхлитель, перемешиваем и высыпаем в яичную смесь. Все хорошо перемешиваем и выкладываем на стол. Тесто собираем в шар.

Берем противень и застилаем пергаментной бумагой. Кладем на нее тесто и распределяем, формируя небольшие бортики.

Готовим начинку. В чашку кладем сыр, добавляем 3 яйца, сахар, лимонный сок, молоко и пудинг. Все ингредиенты взбиваем блендером. Готовую массу выливаем сверху на тесто.

Ставим пирог в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем в течении 30-40 минут.

Готовому пирогу даем остыть, а потом нарезаем на кусочки и подаем к столу.

Легкий рецепт приготовления пирога-сырника

Напомним, ранее мы писали о том, что Евгений Клопотенко дал свой рецепт рагу из говядины.

А также рассказывали о том, как приготовить шикарный омлет, как в детском саду.

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