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Рагу из говядины от Евгения Клопотенко: невозможно оторваться!

Пятница 29 января 2021 10:52
Рагу из говядины от Евгения Клопотенко: невозможно оторваться!
Рагу из говядины от Евгения Клопотенко (Коллж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Рагу – это довольно сложное в приготовлении блюда с множеством ингредиентов. Однако победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко утверждает, что готовить рагу не так уж и сложно и рассказал, как сделать его невероятно вкусным.

В своем блоге Евгений Клопотенко объяснил, что рагу – это французское блюдо, которое готовится на ресторанном уровне. И если его приготовить правильно – то оторваться будет просто невозможно.

"Раньше я думал, что рагу это — невкусно. В своем сознании я воспринимал это, как какую-то безвкусную овощную смесь, где все ингредиенты забрасываются в кастрюлю и варятся/тушатся. Но в Париже я узнал, что на самом деле рагу из говядины — это французское блюдо, которое готовится на ресторанном уровне. Потому что способ приготовления совершенно другой, благодаря чему овощи не умирают в кастрюле и не увядают, теряя свои соки. Напротив, овощи насыщаются вкусом и ароматом, пропитываются друг другом, наполнятся нотками чеснока, тимьяна и розмарина, становятся сладковатыми, нежными, но при этом сохраняют приятную плотную текстуру", - написал Клопотенко.

Рагу из говядины от Евгения Клопотенко: невозможно оторваться!

Рагу из говядины от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • 400 г Говядина
  • 150 г Шампиньоны
  • 100 г Лук-порей
  • 100 г Помидор
  • 100 г Кабачок (или цукини)
  • 150 мл Томатный сок
  • 100 мл Бульон (или вода)
  • 3 шт. Зубчик чеснока
  • 20 г Сливочное масло
  • 1 шт. Морковь
  • 3 веточки Тимьян
  • 2 веточки Розмарин
  • Лук (половина большой луковицы)
  • Лавровый лист
  • Гвоздика

Как готовить:

Все овощи помыть, почистить, нарезать на средние брусочки. Мясо нарезать крупными кусками, посолить, поперчить. Отправить в глубокую кастрюлю мясо со сливочным маслом и обжарить 5 минут помешивая.

Добавить овощи, перемешать и обжарить еще 2 минуты с мясом, после чего добавить томатный сок и бульон.

Переложить все в глубокую форму для выпечки, добавить лавровый лист и гвоздику. Оставить в разогретой до 180 градусов духовке на 30-40 минут. Для пикантности вкуса можно добавить вино, тимьян и розмарин.

"Я люблю в самом конце, непосредственно перед употреблением, добавить 3 ложки холодной сметаны, так как она даст контраст температур, что в свою очередь, вызовет приятные вкусовые ощущения", - поделился своим секретом кулинар.

Напомним, ранее мы писали о том, что Лилия Ребрик поделилась рецептом кекса за пять минут.

А также рассказывали о том, как быстро приготовить плавленый сыр для бутербродов своими руками.

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Новости Украины Стиль жизни рецептырецептедаЕвгений Клопотенко

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