Найпростіший рецепт пирога-сирника: впорається навіть новачок і дитина

Гості на порозі, подзвонила подруга і мчить з візитом, а вдома немає нічого до чаю? Знайома ситуація для багатьох господинь. Врятувати ситуацію можна за допомогою простого пирога-сирника, з яким зможе впоратися не тільки новачок на кухні, але і навіть дитина.
Як швидко і легко приготувати пиріг-сирник на 20 порцій, розповіли у відеоуроці на порталі Ukr.Media.
Склад:
Спосіб приготування:
В чашці збиваємо 2 яйця, додаємо 140 г цукру або цукрової пудри та перемішуємо. Потім додаємо розм'якшене вершкове масло і ще раз перемішуємо.
У борошно додаємо розпушувач, перемішуємо і висипаємо в яєчну суміш. Все добре перемішуємо і викладаємо на стіл. Тісто збираємо в кулю.
Беремо деко і застеляємо пергаментним папером. Кладемо на нього тісто і розподіляємо, формуючи невеликі бортики.
Готуємо начинку. У чашку кладемо сир, додаємо 3 яйця, цукор, лимонний сік, молоко і пудинг. Всі інгредієнти збиваємо блендером. Готову масу виливаємо зверху на тісто.
Ставимо пиріг в духовку, розігріту до 180 градусів. Запікаємо протягом 30-40 хвилин.
Готовому пирогу даємо охолонути, а потім нарізаємо шматочками та подаємо до столу.
Легкий рецепт приготування пирога-сирника
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