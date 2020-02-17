Рожала под гипнозом и была "протухшей": Кейт Миддлтон откровенно рассказала о тяжелой беременности

38-летняя герцогиня Кембриджская произвела недавно настоящий фурор. Напомним, что на днях Кейт Миддлтон дала, пожалуй, самое свое откровенное интервью за все время в роли монаршей особы. Специально для подкаста Джованны Флетчер “Счастливая мама, счастливый малыш” супруга принца Уильяма очень откровенно рассказала не только о своем детстве и принципах воспитания троих детей. Герцогиня также призналась в крайне болезненных родах и процессе вынашивания детей. А также подтвердила информацию, что она действительно рожала под гипнозом.

По словам Миддлтон, едва ли не во время каждой из трех беременностей она страдала от так называемого hyperemesis gravidarum - это патологическое состояние во время первой половины беременности, которое сопровождается утренним недомоганием и токсикозом. Герцогиню буквально постоянно преследовали токсикозы, с которыми она не могла справиться. Это в свою очередь подтолкнуло ее более активно изучить возможные практики для подготовки к родам.

“Меня постоянно сопровождало сильное утреннее недомогание, поэтому я не самая счастливая беременная женщина”, - честно признается Кейт в откровенном интервью на подкасте “Счастливая мама, Счастливый ребенок”.

“Я чувствовала себя совершенно протухшей! Я была действительно больна. Не могла нормально питаться. Потрясающе, что мой организм все же смог найти ресурс, чтобы подарить новую жизнь”, - отмечает супруга принца Уильяма.

“Именно из-за токсикозов я смогла осознать всю силу разума над телом. Так как мне действительно приходилось проявлять немалую волю, чтобы помочь самой же себе пройти через все это”.

Кейт Миддлтон и Джованна Флетчер (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Тогда герцогиня Кембриджская обратила внимание на гипноз, как технику расслабления. Супруга принца Уильяма даже изучала самогипноз, который помогал ей расслабить тело до и во время родов. Обычно в таких случаях будущих мам учат использовать сочетание музыки, визуализации, позитивного мышления, чтобы расслабить тело и контролировать ощущения во время родов.

Также Кэтрин отметила, что никто не был против этого из ее окружения. Принц Уильям старался помочь супруге, как мог.

“Уильям чувствовал, что он не может чем-либо конкретно мне помочь. Всем было очень тяжело видеть, как я страдаю и при этом не иметь возможности помочь мне что-то сделать с этой болью” - призналась герцогиня.

“Я ощутила силу медитации, глубокого дыхания и тому подобного. Ты понимаешь, что можешь управлять своим организмом, но нужно приложить к этому усилия”, - отмечает Миддлтон.

Также по словам Кетрин, она действительно радовалась, когда наступал день родов. Так как для нее это был момент большого счастья - рождения ребенка и избавление от страданий, которые сопровождали ее в процессе беременности.