Народжувала під гіпнозом і була "протухлою": Кейт Міддлтон відверто розповіла про важку вагітність

38-річна герцогиня Кембриджська справила нещодавно справжній фурор. Нагадаємо, що днями Кейт Міддлтон дала, мабуть, саме своє відверте інтерв'ю за весь час у ролі монаршої особи. Спеціально для подкасту Джованни Флетчер "Щаслива мама, щасливий малюк" дружина принца Вільяма дуже відверто розповіла не тільки про своє дитинство і принципи виховання трьох дітей. Герцогиня також зізналася у болісному процесі виношування дітей. А також підтвердила інформацію, що вона дійсно народжувала під гіпнозом.

За словами Міддлтон, чи не під час кожної з трьох вагітностей вона страждала від так званого hyperemesis gravidarum - це патологічний стан під час першої половини вагітності, що супроводжується ранковим нездужанням і токсикозом. Герцогиню буквально постійно переслідували токсикози, з якими вона не могла впоратися. Це в свою чергу підштовхнуло її більш активно вивчити можливі практики для підготовки до пологів.

"Мене постійно супроводжувало сильне ранкове нездужання, тому я не сама щаслива вагітна жінка", - чесно зізнається Кейт у відвертому інтерв'ю на подкасті "Щаслива мама-Щаслива дитина".

“Я відчувала себе абсолютно протухлою! Я дійсно була хвора. Не могла нормально харчуватися. Приголомшливо, що мій організм все ж зміг знайти ресурс, щоб подарувати нове життя", - зазначає дружина принца Вільяма.

“Саме через токсикози я змогла усвідомити всю силу розуму над тілом. Так як мені дійсно доводилося проявляти неабияку волю, щоб допомогти самій собі пройти через усе це".

Кейт Міддлтон і Джованна Флетчер (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Тоді герцогиня Кембриджська звернула увагу на гіпноз як техніку розслаблення. Дружина принца Вільяма навіть вивчала самогіпноз, який допомагав їй розслабити тіло до і під час пологів. Зазвичай в таких випадках майбутніх мам вчать використовувати поєднання музики, візуалізації, позитивного мислення, щоб розслабити тіло і контролювати відчуття під час пологів.

Також Кетрін зазначила, що ніхто не був проти цього з її оточення. Принц Вільям намагався допомогти дружині, як міг.

“Вільям відчував, що він не може конкретно мені допомогти. Всім було дуже важко бачити, як я страждаю і при цьому не мати можливості допомогти мені щось зробити з цим болем", - зізналася герцогиня.

“Я відчула силу медитації, глибокого дихання тощо. Ти розумієш, що можеш керувати своїм організмом, але потрібно докласти до цього зусиль", - зазначає Міддлтон.

Також за словами Кетрін, вона дійсно раділа, коли наставав день пологів. Так як для неї це був момент великого щастя - народження дитини та позбавлення від страждань, які супроводжували її в процесі вагітності.