Родительская суббота 3 апреля: что строго запрещено делать в этот день

Эта родительская суббота является третьей в православном календаре на 2021-й год. Во время Поста таких дней всего три - на вторую (27 марта), третью (3 апреля) и четвертую (10 апреля) неделю. Дело в том, что во время Четыредесятницы ежедневные панихиды и литии не проводятся, поэтому установлены специальные дни, когда можно молиться за усопших.

Важные традиции родительской субботы

В этот день принято утром посещать храмы, где проводится заупокойная божественная литургия, а после нее - общая панихида. Прихожане передают священнослужителям записки с именами усопших близких и молятся за их упокой.

В храм принято приносить на освящение постные продукты, которые раздают всем желающим. Нуждающимся подают милостыню, чтобы они помолились за усопших.

После храма принято ходить на кладбище и поминать там родных и близких. При этом могилки нужно убрать накануне, и не устраивать "пиршеств" на кладбище.

За упокой души родных и близких помолиться можно и дома, если не удалось посетить храм и кладбище.

После молитвы можно организовать семейный поминальный обед, конечно же соблюдая правила Великого поста.

Что нельзя делать 3 апреля

В этот день нельзя выполнять тяжелую работу по дому.

Также в родительскую субботу нельзя отказывать в милостыне нуждающимся.

На кладбище нельзя подымать с земли оброненную вещь.

Категорически запрещено в этот день повышать голос на крик и ругаться. Тех кто нарушит запрет, ждет несчастье.

Кроме того в родительскую субботу нельзя венчаться, устраивать шумные застолья.

После ужина нельзя убирать со стола - в народе верили, что усопшие родственники придут ночью покушать

Нельзя 3 апреля наблюдать за падающими звездами - это к неприятностям.

Приметы этого дня

Гроза 3 апреля - ждите богатого урожая.

Синие облака на небе - к теплой погоде, но с дождем.

Если много березового сока - будет много дождей.

Теплый и ясный день - предвестник сухого и ветреного лета.

Если в этот день еще лежит снег - ждите плохого лета.

Все родительские субботы по православному календарю на 2021 год:

6 марта была Вселенская мясопустная родительская суббота. Она отмечается в последнюю субботу накануне Великого поста.

27 марта, 3 апреля, 10 апреля - Родительские субботы во время Великого поста.

11 мая - Радоница, которая отмечается на 9-й день после Пасхи. Считается основным поминальным днем.

19 июня - Троицкая Вселенская родительская суббота, отмечается накануне Святой Троицы.

6 ноября - Дмитриевская родительская суббота - в честь мученика Дмитрия Солунского, последняя в году.