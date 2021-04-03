Родительская суббота 3 апреля: что строго запрещено делать в этот день

Праздник 3 апреля 2021 года совпадает с одной из родительских суббот Великого поста, когда принято поминать родных и близких, которые покинули этот мир. Кроме того в этот день отмечают день Кирилла Катанского (Сицилийского), который был епископом и святителем. В народе - просто Кирилла Катаника.
Что можно и нельзя делать в этот день, какие традиции важно соблюдать, главные приметы 3 апреля. Обо всем этом и не только - читайте ниже в нашем материале.
Эта родительская суббота является третьей в православном календаре на 2021-й год. Во время Поста таких дней всего три - на вторую (27 марта), третью (3 апреля) и четвертую (10 апреля) неделю. Дело в том, что во время Четыредесятницы ежедневные панихиды и литии не проводятся, поэтому установлены специальные дни, когда можно молиться за усопших.
В этот день принято утром посещать храмы, где проводится заупокойная божественная литургия, а после нее - общая панихида. Прихожане передают священнослужителям записки с именами усопших близких и молятся за их упокой.
В храм принято приносить на освящение постные продукты, которые раздают всем желающим. Нуждающимся подают милостыню, чтобы они помолились за усопших.
После храма принято ходить на кладбище и поминать там родных и близких. При этом могилки нужно убрать накануне, и не устраивать "пиршеств" на кладбище.
За упокой души родных и близких помолиться можно и дома, если не удалось посетить храм и кладбище.
После молитвы можно организовать семейный поминальный обед, конечно же соблюдая правила Великого поста.
В этот день нельзя выполнять тяжелую работу по дому.
Также в родительскую субботу нельзя отказывать в милостыне нуждающимся.
На кладбище нельзя подымать с земли оброненную вещь.
Категорически запрещено в этот день повышать голос на крик и ругаться. Тех кто нарушит запрет, ждет несчастье.
Кроме того в родительскую субботу нельзя венчаться, устраивать шумные застолья.
После ужина нельзя убирать со стола - в народе верили, что усопшие родственники придут ночью покушать
Нельзя 3 апреля наблюдать за падающими звездами - это к неприятностям.
6 марта была Вселенская мясопустная родительская суббота. Она отмечается в последнюю субботу накануне Великого поста.
27 марта, 3 апреля, 10 апреля - Родительские субботы во время Великого поста.
11 мая - Радоница, которая отмечается на 9-й день после Пасхи. Считается основным поминальным днем.
19 июня - Троицкая Вселенская родительская суббота, отмечается накануне Святой Троицы.
6 ноября - Дмитриевская родительская суббота - в честь мученика Дмитрия Солунского, последняя в году.
Напомним, что Великий пост начался 15 марта и продлится до 1 мая. Ранее мы писали про главные традиции и постное меню Четыредесятницы, а также кому нельзя его соблюдать.