Батьківська субота 3 квітня: що суворо заборонено робити в цей день

Ця батьківська субота є третьою в православному календарі на 2021-й рік. Під час Посту таких днів всього три - на другий (27 березня), третій (3 квітня) і четвертий (10 квітня) тиждень. Справа в тому, що під час Чотиридесятниці щоденні панахиди та літії не проводяться, тому встановлені спеціальні дні, коли можна молитися за померлих.

Важливі традиції батьківської суботи

У цей день прийнято вранці відвідувати храми, де проводиться заупокійна божественна літургія, а після неї - загальна панахида. Парафіяни передають священнослужителям записки з іменами покійних близьких і моляться за їх упокій.

В храм заведено приносити на освячення пісні продукти, які роздають усім охочим. Нужденним подають милостиню, щоб вони помолилися за померлих.

Після храму прийнято ходити на цвинтар і поминати там рідних і близьких. При цьому потрібно прибрати могилки напередодні, і не влаштовувати "бенкетів" на кладовищі.

За упокій душі рідних і близьких помолитися можна і вдома, якщо не вдалося відвідати храм і цвинтар.

Після молитви можна організувати сімейний поминальний обід, звичайно ж дотримуючись правил Великого посту.

Що не можна робити 3 квітня

В цей день не можна виконувати важку роботу по дому.

Також у батьківську суботу не можна відмовляти у милостині нужденним.

На кладовищі не можна підіймати з землі впущену річ.

Категорично заборонено в цей день підвищувати голос на крик і лаятися. Тих, хто порушить заборону, чекає нещастя.

Крім того, у батьківську суботу не можна вінчатися, влаштовувати гучні застілля.

Після вечері не можна прибирати зі столу - у народі вірили, що померлі родичі прийдуть вночі поїсти

Не можна 3 квітня спостерігати за зірками, що падають - це до неприємностей.

Прикмети цього дня

Гроза 3 квітня - чекайте багатого врожаю.

Сині хмари на небі - до теплої погоди, але з дощем.

Якщо багато березового соку - буде багато дощів.

Теплий і ясний день - провісник сухого і вітряного літа.

Якщо в цей день ще лежить сніг - чекайте поганого літа.

Всі батьківські суботи за православним календарем на 2021 рік:

6 березня була Вселенська м'ясопусна батьківська субота. Вона відзначається в останню суботу напередодні Великого посту.

27 березня, 3 квітня, 10 квітня - Батьківські суботи під час Великого посту.

11 травня - Радониця, яка відзначається на 9-й день після Великодня. Вважається основним поминальним днем.

19 червня - Троїцька Вселенська батьківська субота, відзначається напередодні Святої Трійці.

6 листопада - Дмитрівська батьківська субота - на честь мученика Дмитра Солунського, остання в році.