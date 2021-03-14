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Великий пост 2021: что категорически нельзя делать в первую неделю

Новина українською → Воскресенье 14 марта 2021 19:07
Великий пост 2021: что категорически нельзя делать в первую неделю Великий пост 2021 (фото: facebook.com.EscuelaDiocesanaVerbumVitaeQro)
Автор: Светлана Мащенко

Великий пост 2021 начнется после масленичной недели уже с 15 марта и будет длиться до самой Пасхи - 1 мая. Самыми строгими у православных христиан считается первая и последняя неделя. Что нельзя делать с 15-го по 21-е число - читайте в материале Lite

Об этом пишет mk.

Самые преданные верующие в эти дни могут ограничивать себя одним только хлебом. А вот в остальные недели пост не такой строгий - запреты касаются пищи животного происхождения, но есть и исключения. Блюда из рыбы можно себе позволить на Благовещенье (7 апреля) и Вербное воскресенье (25 апреля). А вот на Лазареву субботу (24 апреля) можно порадовать себя икрой.

Первая неделя поста называется Федорова. В эту седьмицу ограничения касаются не только физической, но и духовной сферы. Неделя считается самой тяжелой, так как организму непросто перестроиться на новый режим и соблазн нарушить табу очень велик.

Под строгим запретом с 15 по 21 марта любые продукты животного происхождения: молоко, мясо, яйца, рыба.

15 марта, которое называется "чистый понедельник", следует совсем воздержаться от пищи и пить только воду.

Во вторник первой недели разрешается черный хлеб и вода.

В среду позволено есть фрукты, овощи и другие продукты неживотного происхождения, но без термической обработки.

В четверг снова можно пить только пить воду.

В пятницу разрешены сырые продукты, а в субботу и воскресенье - теплые блюда с растительным маслом.

Отметим, что питание - не единственное ограничение поста. Смысл этого 48-дневного рациона в духовном очищении. Верующие должны смиренно отказываться от алкоголя и увеселительных мероприятий. Также воздержание касается интимной жизни, но по обоюдному согласию партнеров.

Ранее мы писали, кому нельзя соблюдать пост и с чем это связано.

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