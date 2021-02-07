Рецепт настоящего хумуса: оторваться невозможно!

В состав хумуса входит кунжутная паста тахини, которую можно купить или приготовить самостоятельно. Хумус подают как холодную закуску к пите, лавашу, с различными чипсами, крекерами и хлебом. Также хумус подходит в качестве заправки к свежим овощам.

Ингредиенты:

нут сухой 200 г

кунжутная паста тахини – 2 ст. ложки

лимонный сок 2 ст. ложки

чеснок – 2-3 зубчика

зира 1-2 ч. ложки

сладкая молотая паприка ½ ч. ложки

оливковое масло – 2-3 ст. ложки

соль – по вкусу

Ингредиенты для тахини

кунжут 50 г

масло подсолнечное или оливковое 1-2 ст. ложки

вода по необходимости – 1 ст. ложка

Способ приготовления:

Нут залить на ночь водой, а утром слить воду и снова залить. Поставить на огонь, довести до кипения, накрыть крышкой и на небольшом огне варить 2 часа до полной готовности. Нут должен быть очень мягкий и легко разжиматься пальцами. Немного отвара (200-300 мл) оставить. Дать ему остыть немного и очистить от шелухи, чтобы он был однородным и нежным. Чтобы очистка прошла легко, залейте нут холодной водой и протрите руками. А потом шумовкой выберите шелуху, воду слейте.

Приготовление тахини

Кунжут следует обжарить на небольшом огне и сухой сковороде до золотистого цвета. Потом добавить масло и перемолоть до однородного состояния блендером. Можно добавить немного воды, если паста сильно густая.

В кастрюлю с нутом добавляем кунжутную пасту, выжатый через пресс чеснок, соль, оливковое масло, лимонный сок и 100 мл отвара после нута. Все ингредиенты перемалываем блендером до однородного состояния, подливаем немного отвара, чтобы довести блюдо до нужной консистенции.

Зиру измельчаем в ступке или кофемолке, добавляем в хумус, туда же паприку. Еще раз тщательно перемешиваем. По необходимости добавляем соль, другие специи или лимонный сок. Тщательно взбиваем блендером.

Рецепт хумуса