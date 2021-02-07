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Рецепт настоящего хумуса: оторваться невозможно!

Автор: Анна Шиканова

Хумус – это популярная закуска арабской и еврейской кухни из нутового пюре. Она станет очень уместной в период поста, а также подойдет для вегетарианцев и для тех, кто хочет вернуть фигуру после новогодних праздников.

Об этом сообщается на портале Smachno.

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В состав хумуса входит кунжутная паста тахини, которую можно купить или приготовить самостоятельно. Хумус подают как холодную закуску к пите, лавашу, с различными чипсами, крекерами и хлебом. Также хумус подходит в качестве заправки к свежим овощам.

Ингредиенты:

  • нут сухой 200 г
  • кунжутная паста тахини – 2 ст. ложки
  • лимонный сок 2 ст. ложки
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • зира 1-2 ч. ложки
  • сладкая молотая паприка ½ ч. ложки
  • оливковое масло – 2-3 ст. ложки
  • соль – по вкусу

Ингредиенты для тахини

  • кунжут 50 г
  • масло подсолнечное или оливковое 1-2 ст. ложки
  • вода по необходимости – 1 ст. ложка

Способ приготовления:

Нут залить на ночь водой, а утром слить воду и снова залить. Поставить на огонь, довести до кипения, накрыть крышкой и на небольшом огне варить 2 часа до полной готовности. Нут должен быть очень мягкий и легко разжиматься пальцами. Немного отвара (200-300 мл) оставить. Дать ему остыть немного и очистить от шелухи, чтобы он был однородным и нежным. Чтобы очистка прошла легко, залейте нут холодной водой и протрите руками. А потом шумовкой выберите шелуху, воду слейте.

Приготовление тахини

Кунжут следует обжарить на небольшом огне и сухой сковороде до золотистого цвета. Потом добавить масло и перемолоть до однородного состояния блендером. Можно добавить немного воды, если паста сильно густая.

В кастрюлю с нутом добавляем кунжутную пасту, выжатый через пресс чеснок, соль, оливковое масло, лимонный сок и 100 мл отвара после нута. Все ингредиенты перемалываем блендером до однородного состояния, подливаем немного отвара, чтобы довести блюдо до нужной консистенции.

Зиру измельчаем в ступке или кофемолке, добавляем в хумус, туда же паприку. Еще раз тщательно перемешиваем. По необходимости добавляем соль, другие специи или лимонный сок. Тщательно взбиваем блендером.

Рецепт хумуса

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить пирог-сырник быстро и без особых сложностей.

А также рассказывали о том, что Евгений Клопотенко дал рецепт идеального рагу из говядины.

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