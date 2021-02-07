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Рецепт справжнього хумусу: відірватися неможливо!

Автор: Анна Шиканова

Хумус – це популярна закуска арабської та єврейської кухні з нутового пюре. Вона стане дуже доречною в період посту, а також підійде для вегетаріанців і для тих, хто хоче повернути фігуру після новорічних свят.

Про це повідомляється на порталі Smachno.

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До складу хумусу входить кунжутна паста тахіні, яку можна купити або приготувати самостійно. Хумус подають як холодну закуску до піти, лавашу, з різними чипсами, крекерами та хлібом. Також хумус підходить як заправка до свіжих овочів.

Склад:

  • нут сухий 200 г
  • кунжутна паста тахіні – 2 ст. ложки
  • лимонний сік 2 ст. ложки
  • часник – 2-3 зубчики
  • зіра 1-2 ст. ложки
  • солодка мелена паприка ½ ч. ложки
  • оливкова олія – 2-3 ст. ложки
  • сіль – на смак

Інгредієнти для тахіні

  • кунжут 50 г
  • олія соняшникова або оливкова 1-2 ст. ложки
  • вода за необхідності – 1 ст. ложка

Спосіб приготування:

Нут залити на ніч водою, а вранці злити воду і знову залити. Поставити на вогонь, довести до кипіння, накрити кришкою і на невеликому вогні варити 2 години до повної готовності. Нут повинен бути дуже м'який і легко розтискатися пальцями. Трохи відвару (200-300 мл) залишити. Дати йому трохи охолонути та очистити від лушпиння, щоб він був однорідним і ніжним. Щоб очищення пройшло легко, залийте нут холодною водою і протріть руками. А потім шумівкою виберіть лушпиння, воду злийте.

Приготування тахіні

Кунжут слід обсмажити на невеликому вогні та сухій сковороді до золотистого кольору. Потім додати олію і перемішати до однорідного стану блендером. Можна додати трохи води, якщо паста сильно густа.

В каструлю з нутом додаємо кунжутну пасту, вичавлений через прес часник, сіль, оливкову олію, лимонний сік і 100 мл відвару після нуту. Всі інгредієнти подрібнюємо блендером до однорідного стану, підливаємо трохи відвару, щоб довести страву до потрібної консистенції.

Зіру подрібнюємо в ступці або кавомолці, додаємо в хумус, туди ж паприку. Ще раз ретельно перемішуємо. За необхідності додаємо сіль, інші спеції, лимонний сік. Ретельно збиваємо блендером.

Рецепт хумусу

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати пиріг-сирник швидко і без особливих складнощів.

А також розповідали про те, що Євген Клопотенко дав рецепт ідеального рагу з яловичини.

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