Рецепт справжнього хумусу: відірватися неможливо!

До складу хумусу входить кунжутна паста тахіні, яку можна купити або приготувати самостійно. Хумус подають як холодну закуску до піти, лавашу, з різними чипсами, крекерами та хлібом. Також хумус підходить як заправка до свіжих овочів.

Склад:

нут сухий 200 г

кунжутна паста тахіні – 2 ст. ложки

лимонний сік 2 ст. ложки

часник – 2-3 зубчики

зіра 1-2 ст. ложки

солодка мелена паприка ½ ч. ложки

оливкова олія – 2-3 ст. ложки

сіль – на смак

Інгредієнти для тахіні

кунжут 50 г

олія соняшникова або оливкова 1-2 ст. ложки

вода за необхідності – 1 ст. ложка

Спосіб приготування:

Нут залити на ніч водою, а вранці злити воду і знову залити. Поставити на вогонь, довести до кипіння, накрити кришкою і на невеликому вогні варити 2 години до повної готовності. Нут повинен бути дуже м'який і легко розтискатися пальцями. Трохи відвару (200-300 мл) залишити. Дати йому трохи охолонути та очистити від лушпиння, щоб він був однорідним і ніжним. Щоб очищення пройшло легко, залийте нут холодною водою і протріть руками. А потім шумівкою виберіть лушпиння, воду злийте.

Приготування тахіні

Кунжут слід обсмажити на невеликому вогні та сухій сковороді до золотистого кольору. Потім додати олію і перемішати до однорідного стану блендером. Можна додати трохи води, якщо паста сильно густа.

В каструлю з нутом додаємо кунжутну пасту, вичавлений через прес часник, сіль, оливкову олію, лимонний сік і 100 мл відвару після нуту. Всі інгредієнти подрібнюємо блендером до однорідного стану, підливаємо трохи відвару, щоб довести страву до потрібної консистенції.

Зіру подрібнюємо в ступці або кавомолці, додаємо в хумус, туди ж паприку. Ще раз ретельно перемішуємо. За необхідності додаємо сіль, інші спеції, лимонний сік. Ретельно збиваємо блендером.

Рецепт хумусу