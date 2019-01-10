Рішуча точка: астролог розповіла, чого чекати від Місячного затемнення 21 січня

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерт попередила про непростий період, під час якого слід бути особливо обережними

У січні нас чекає масштабне Місячне затемнення, яке розставить усі крапки над подіями дворічного періоду, а деяким з нас принесе кардинальні життєві зміни. Про те, що обіцяє цей період і хто потрапляє в зону ризику розповіла на сторінці в Instagram професійний астролог Олена Молдованова.

Експерт зазначає, що точна фаза затемнення настає 21 лютого о 07:30. Подібне явище станеться лише через 9 років.

"Це Місячне затемнення, завершує низку затемнень на осі фіксованих знаків Лев/Водолій. Нагадаю, Затемнення на цій осі почалися ще в лютому 2017 року. Наступного разу затемнення на осі цих знаків будуть через 9 років. Тільки через 9 років буде можливість виправити те, що ми "накрутили" і "наковбасили" за 2017-2018 роки", - попередила фахівець.

За словами астролога, прийдешнє Місячне затемнення має безпосереднє відношення до Місячного затемнення 27 липня 2018 року, а значить тісно пов'язане з подіями того періоду.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

"Воно ставить рішучу крапку і підводить підсумки зустрічей, знайомств і інших процесів і ситуацій, які взяли свій початок ще в кінці липня-серпні. Зараз, в кінці січня, нарешті приходить остаточне завершення і оформлення річних тем, а також тем і завдань всього дворічного періоду 2017-2018 років", - підкреслила Молдованова.

Варто пам'ятати, що в період затемнення велика ймовірність аварій і конфліктів. Сварки і навіть розрив відносин з великою ймовірністю можливий з 18 по 23 січня. Крім того, в цей період зростає ризик потрапити в ДТП, виникають проблеми з електроприладами, транспортом і технікою. Також не варто в цей час робити операції.

"Кардинальні зміни і драматичні події протягом року очікують людей, народжених з 20-26 липня, з 20-26 жовтня, з 17-23 січня, з 17-23 квітня кожного року. А також тих, у кого в особистих гороскопах є щось важливе (планета або куспид будинку) в 1-му градусі Лева, Водолія, Тельця і Скорпіона", - підсумувала експерт.

Раніше ми розповідали про небезпечний періоді під назвою "холостий" Місяць, що настає в лютому.

До речі, рекомендуємо звернути увагу на правила поведінки, якими не варто нехтувати під час коридору затемнень в січні.

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