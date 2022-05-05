У Регины Тодоренко случился выкидыш: к потере плода привело падение

Оказывается, в 2021 году у Тодоренко был неудачный опыт с беременностью...

И хотя никто точно не знает, когда и при каких обстоятельствах у артистки случился выкидыш, она намекнула, что к потере плода привело падение.

Сейчас 31-летняя Регина, которая должна родить уже в начале лета, признается, что до последнего не хотела афишировать свою нынешнюю беременность.

"Здесь я уже вовсю чувствовала, но боялась признаться, так как предыдущая беременность не сложилась", - сказала она.

И добавила, что "даже боялась делать тест".

"А еще боялась потерять работу, в том случае роль. В беременность падения и травмы действительно приводят к печальным последствиям", - отметила она.

Интересно, что даже несмотря на риск падения, Тодоренко с животиком не так давно развлекала на льду россиян, пока их соотечественники убивали мирных украинцев.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что Тодоренко и ее муж-москвич Влад Топалов воспитывают четырехлетнего сына Михаила. При этом звездные родители предпочитают называть его Майкл.

С супругом на тему происходящего Регина не общается, так как у них "не совпадают позиции". Поэтому, как признается сама звезда, пришлось "наложить вето на политические разговоры".

Регина Тодоренко, Влад Топалов и их сын Майкл (фото: instagram.com/reginatodorenko)