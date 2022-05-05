У Регіни Тодоренко стався викидень: до втрати плоду призвело падіння

Виявляється, в 2021 році у Тодоренко був невдалий досвід з вагітністю...

І хоча ніхто точно не знає, коли і за яких обставин у артистки стався викидень, вона натякнула, що до втрати плоду призвело падіння.

Зараз 31-річна Регіна, яка повинна народити вже на початку літа, зізнається, що до останнього не хотіла афішувати свою нинішню вагітність.

"Тут я вже щосили відчувала, але боялася зізнатися, так як попередня вагітність не склалася", - сказала вона.

І додала, що "навіть боялася робити тест".

"А ще боялася втратити роботу, в тому випадку роль. У вагітність падіння і травми дійсно призводять до сумних наслідків", - зазначила вона.

Цікаво, що навіть незважаючи на ризик падіння, Тодоренко з животиком не так давно розважала на льоду росіян, поки їхні співвітчизники вбивали мирних українців.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що Тодоренко і її чоловік-москвич Влад Топалов виховують чотирирічного сина Михайла. При цьому зіркові батьки вважають за краще називати його Майкл.

З чоловіком на тему того, що відбувається Регіна не спілкується, так як у них "не збігаються позиції". Тому, як зізнається сама зірка, довелося "накласти вето на політичні розмови".

Регіна Тодоренко, Влад Топалов і їх син Майкл (фото: instagram.com/reginatodorenko)