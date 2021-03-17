Разочарована и обижена: Кейт Миддлтон отреагировала на скандальное интервью Меган Маркл

Как заявляет королевский эксперт Кэти Николл, теперь 39-летней герцогине Кембриджской придется "изо всех сил" справляться с всплывшими на поверхность событиями прошлого конфликта.

Так, во время интервью Меган рассказала, что Кейт заставила ее плакать за неделю до свадьбы в 2018 году в ходе ссоры из-за платьев подружек невесты. Также герцогиня Сассекская добавила, что позже Миддлтон принесла извинения и передала букет цветов, чтобы помириться.

Также Маркл утверждала, что член королевской семьи беспокоился о цвете кожи ее сына Арчи еще до его рождения.

"Это были очень тяжелые дни для Кейт... Люди заметили, что она была подавленная. За закрытыми дверями она была опечалена, разочарована и обижена. Но на прошлой неделе она пришла и посвятила себя своей работе и долгу", - рассказывает эксперт и автор книги "Кейт: Королева будущего".

Николл добавила, что повторное обсуждение истории со ссорой из-за платьев было для Миддлтон унизительно. К тому же, по ее словам, Кейт не в состоянии ответить Меган, и супруга Гарри это знает.

"Кейт никогда не хотела, чтобы в прессе появлялись какие-либо рассказы о разладе с Меган, поэтому распространять эту историю очень сложно. Кейт такая сдержанная и уважает свою личную жизнь. Вы никогда не услышите о ее ссоре с кем-либо, потому что она очень деликатно относится к другим. Кейт и Уильям чувствуют, что они были очень приветливы к Меган и Гарри... Это больно, и они чувствуют себя разочарованными", - рассказывает специалист.

В то же время королевский эксперт и автор биографии Гарри и Меган "В поисках свободы" Омид Скоби отмечает, что пара не сожалеет о своем интервью и знает, что их откровения способны вызвать шквал критики.

"Я уверен, что они знали, что интервью может сделать критиков еще более негативно настроенными по отношению к ним. Мне сказали, что было огромное облегчение, что их полная история наконец-то стала известна. На Гарри и Меган негативно повлиял рассказ, в котором Сассексы противопоставлялись Кембриджам, и они чувствовали, что дворец защитит Кейт, а не ее. Они чувствовали, что ни Уильям, ни Кейт не предприняли никаких действий, чтобы предотвратить создавать плохой образ Меган", - заявляет он.