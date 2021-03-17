Розчарована й ображена: Кейт Міддлтон відреагувала на скандальне інтерв'ю Меган Маркл

Як заявляє королівський експерт Кеті Ніколл, тепер 39-річній герцогині Кембриджській доведеться "з усіх сил" справлятися з подіями минулого конфлікту, що спливли на поверхню.

Так, під час інтерв'ю Меган розповіла, що Кейт змусила її плакати за тиждень до весілля у 2018 році в ході сварки через сукні подружок нареченої. Також герцогиня Сассекська додала, що пізніше Міддлтон вибачалася і передала букет квітів, щоб помиритися.

Також Маркл стверджувала, що член королівської сім'ї турбувався про колір шкіри її сина Арчі ще до його народження.

"Це були дуже важкі дні для Кейт... Люди помітили, що вона була пригнічена. За закритими дверима вона була засмучена, розчарована й ображена. Але минулого тижня вона прийшла і присвятила себе роботі та обов'язку", - розповідає експерт і автор книги "Кейт: Королева майбутнього".

Ніколл додала, що повторне обговорення історії зі сваркою через сукні було для Міддлтон принизливим. До того ж, за її словами, Кейт не в змозі відповісти Меган, і дружина Гаррі це знає.

"Кейт ніколи не хотіла, щоб у пресі з'являлися якісь розповіді про розлад з Меган, тому поширювати цю історію дуже складно. Кейт така стримана і поважає своє особисте життя. Ви ніколи не почуєте про її сварку з кимось, тому що вона дуже делікатно ставиться до інших. Кейт і Вільям відчувають, що вони були дуже привітні до Меган і Гаррі... Це боляче, і вони почувають себе розчарованими", - розповідає фахівець.

Разом з тим королівський експерт і автор біографії Гаррі і Меган "У пошуках свободи" Омід Скобі зазначає, що пара не шкодує про своє інтерв'ю і знає, що їх одкровення здатні викликати шквал критики.

"Я впевнений, що вони знали, що інтерв'ю може зробити критиків ще більш негативно налаштованими щодо них. Мені сказали, що було величезне полегшення, що їх повна історія нарешті стала відома. На Гаррі та Меган негативно вплинула розповідь, в якій Сассекси протиставлялися Кембриджам, і вони відчували, що палац захистить Кейт, а не її. Вони відчували, що ані Вільям, ані Кейт не зробили жодних дій, щоб запобігти створюванню поганого образу Меган", - заявляє він.