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Елизавета II решила помириться с принцем Гарри и Меган Маркл: берет ситуацию в свои руки

Новина українською → Великобритания, Четверг 11 марта 2021 19:39
Елизавета II решила помириться с принцем Гарри и Меган Маркл: берет ситуацию в свои руки Елизавета II отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Королева Великобритании Елизавета II свяжется с принцем Гарри для "мирных переговоров" и планирует взять на себя ответственность за последствия его с Меган Маркл резонансного интервью для Опры Уинфри на американском телевидении.

Об этом пишет британская газета Daily Mail.

По данным инсайдеров издания, Елизавета II намерена протянуть личную оливковую ветвь Гарри и Меган.

Также утверждается, что поскольку высокопоставленные члены королевской семьи все еще пребывают в шоке после серии взрывных обвинений пары, монарх строго запретила Дворцу обсуждать ситуацию публично.

Ожидается, что в ближайшие дни Елизавета II будет говорить с герцогами Сассекскими, проживающими в Калифорнии, по телефону.

Также сообщается, что после официальной реакции Букингемского дворца на громкое интервью принца Гарри и Меган Маркл, 94-летняя королева считает, что сейчас время "для более личного подхода", и решила перехватить инициативу.

Придворные теперь надеются и верят, что подход монарха поможет "детоксифицировать" сложившуюся после обвинений герцогов нестабильную ситуацию.

"Трудно недооценить, насколько все потрясены случившимся. Людей буквально шатает от того, что произошло, и некоторым сотрудникам очень хотелось бы публично опровергнуть некоторые заявления, которые о них говорились. Но королева пошла очень взвешенно и разумно. Она показывает пример. Это ее дело и ее семья", - цитирует газета инсайдера.

Напомним, что 9 марта британская королевская семья ответила на резонансное интервью Меган Маркл и принца Гарри, выступив с официальным заявлением.

Также сообщалось, что перед этим в СМИ появилась информация о том, что королева Елизавета II была шокирована резонансным интервью Маркл и Гарри, в котором они обвинили одного члена королевской семьи в расизме из-за того, что он спросил, насколько будет черным их ребенок.

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