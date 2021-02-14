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Расставание с близким человеком: эти научные факты помогут преодолеть боль

Автор: Анна Шиканова

Расставание с человеком, который был очень близким, всегда приносит боль и приводит к стрессу. Специалисты рассказали, что именно происходит в этот момент с организмом и психикой. Понимание этих процессов поможет облегчить боль утраты.

О том, что происходит с человеком после расставания и как это можно перенести без особых последствий, рассказали в статье на портале Ukr.Media.

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Грустить нормально

Грусть является неотъемлемой частью нашей жизни и испытывать негативные эмоции – нормально. В этом нет ничего плохого и психологи считают, что нужно позволить себе погрустить некоторое время. Эмоции не нужно сдерживать, так как в будущем они могут навлечь более серьезные проблемы, в том числе и с физическим здоровьем. Не нужно глушить тоску или абстрагироваться от горя – позвольте себе отгоревать некоторое время. Ученые считают, что такой процесс даже полезен – человек продолжает развиваться и закаляться.

Мы начинаем думать, что бывшие – идеальные

У многих бывало так, что к расставанию привело не очень хорошее поведение человека. Но проходит месяц, год или несколько лет, и нам кажется, что этот человек изменился. Мы смотрим на его фото в социальных сетях или встречаем случайно на улице и думаем, что он стал лучше. Увы, согласно статистике, разочарование настигает в 100% случаев. Люди практически никогда не меняются и, если вы снова попытались наладить отношения во второй или третий раз – будьте готовы к неудаче.

Социальные сети только усугубляют ситуацию

Психологи неоднократно говорили о том, что после расставания не стоит следить за человеком в социальных сетях. От постоянной проверки странички экс-возлюбленного в соцсетях становится только хуже. Исследования показывают, что процесс расставания и освобождения от мыслей о другом человека становится легче во много раз, если не смотреть на фото экс-возлюбленного.

Не доверяйте своим первичным эмоциям

Сразу после разрыва нас посещают мысли, что нас больше никто никогда не полюбит, что мы сами не рискнем кого-то полюбить и начать новые отношения, и что счастья нет на всем белом свете. Но это не так и после расставания психика находится в очень нестабильном состоянии. Мы находимся в состоянии сильного стресса и внушить себе можно что угодно. Но не стоит расписывать свою будущую судьбу и опираться на прошлый опыт. Ваша судьба – ваш выбор, постарайтесь верить в то, что на место того, что ушло – придет что-то намного ярче и круче.

Напомним, ранее мы писали о том, что психолог объяснила, как распознать абьюзера.

А также рассказывали о том, что психолог назвал причины, по которым партнер внезапно обрывает отношения.

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