Расставание с близким человеком: эти научные факты помогут преодолеть боль

Грустить нормально

Грусть является неотъемлемой частью нашей жизни и испытывать негативные эмоции – нормально. В этом нет ничего плохого и психологи считают, что нужно позволить себе погрустить некоторое время. Эмоции не нужно сдерживать, так как в будущем они могут навлечь более серьезные проблемы, в том числе и с физическим здоровьем. Не нужно глушить тоску или абстрагироваться от горя – позвольте себе отгоревать некоторое время. Ученые считают, что такой процесс даже полезен – человек продолжает развиваться и закаляться.

Мы начинаем думать, что бывшие – идеальные

У многих бывало так, что к расставанию привело не очень хорошее поведение человека. Но проходит месяц, год или несколько лет, и нам кажется, что этот человек изменился. Мы смотрим на его фото в социальных сетях или встречаем случайно на улице и думаем, что он стал лучше. Увы, согласно статистике, разочарование настигает в 100% случаев. Люди практически никогда не меняются и, если вы снова попытались наладить отношения во второй или третий раз – будьте готовы к неудаче.

Социальные сети только усугубляют ситуацию

Психологи неоднократно говорили о том, что после расставания не стоит следить за человеком в социальных сетях. От постоянной проверки странички экс-возлюбленного в соцсетях становится только хуже. Исследования показывают, что процесс расставания и освобождения от мыслей о другом человека становится легче во много раз, если не смотреть на фото экс-возлюбленного.

Не доверяйте своим первичным эмоциям

Сразу после разрыва нас посещают мысли, что нас больше никто никогда не полюбит, что мы сами не рискнем кого-то полюбить и начать новые отношения, и что счастья нет на всем белом свете. Но это не так и после расставания психика находится в очень нестабильном состоянии. Мы находимся в состоянии сильного стресса и внушить себе можно что угодно. Но не стоит расписывать свою будущую судьбу и опираться на прошлый опыт. Ваша судьба – ваш выбор, постарайтесь верить в то, что на место того, что ушло – придет что-то намного ярче и круче.