Партнер внезапно оборвал отношения: психологи назвали важные причины

Почти каждый человек в своей жизни сталкивался с ситуацией, когда партнер в отношениях внезапно исчезал. И это происходило без скандалов или попыток объясниться. Такие разрывы особенно болезненны, потому что остается много вопросов без ответа. В первую очередь – "Почему?" и "Что делать дальше?".
Как объясняет психолог Сет Гиллиган, причины для разрыва отношений могут быть разнообразные и мы можем до бесконечности прокручивать последние ситуации и разговоры, но не найти в них ответа. Что на самом деле происходит, специалист рассказал в статье на сайте WebMD.
Вы не нравитесь этому человеку. Это самая частая причина, по которой человек может исчезнуть из вашей жизни. Он не хочет продолжать отношения или вы что-то такое ему сказали, что ему не понравилось. Возможно также, что вам этот человек нравился намного больше, чем вы ему.
Страх обязанностей и обязательств. Это несколько противоречивое поведение и бывает так, что человек влюблен, но эмоции настолько его захлестывают, что разрушают. Он может бояться сближения и травмы. Также так поступают люди, которые не хотят более глубоких и серьезных отношений и исчезают сразу, как только начинают чувствовать более глубокую симпатию.
Другой человек. Так действительно бывает, даже в более длительных отношениях. Это не значит, что вы ему не нравились или не было привязанности. Бывает, что в жизни встречается более интересный человек, с которым более глубокие чувства возникают намного быстрее. Еще может стать причиной возвращение близкого человека из прошлого, к которому не полностью угасли чувства.
Игра. Партнер ведет собственную игру, позволяет себе исчезать, игнорировать и появляться снова, как только вы полностью потеряли надежду. Это сильно выводит из равновесия и позволяет партнеру вас контролировать в отношениях.
Очень много дел. И так действительно бывает. Исчезновение может совершенно не касаться вас лично и у другого человека действительно могут возникнуть различные проблемы – личный кризис, проблемы с законом или здоровьем.
Как отмечает психолог, заниматься поисками причины – не самое благодарное занятие, так как она вас не удовлетворит. Самое важное, что стоит понять, человек захотел разорвать отношения и при этом не выполнять тяжелую работу – объясняться и разбираться с эмоциями.
Что делать после такого разрыва
Гиллиан объясняет, что давать советы в стиле "не думать об этом" – бессмысленно, так как человек все равно будет думать и прокручивать в голове. Так устроен наш ум и ему не нравятся загадки, которые невозможно решить. Принять то, что вам будет хотеться выяснить, что произошло, будет самым оптимальным решением.
Задумайтесь о том, что у вас есть контроль над тем, сколько энергии вы тратите на поиски ответов, перебирая в голове все эпизоды, перечитывая сообщения и просматривая страницы в социальных сетях. В результате такого поведения у вас добавится больше вопросов, но не будет ни одного ответа. Например, почему он (она) пишет в соцсетях несколько раз в день, а мне не может отправить даже одно сообщение. Постарайтесь не страдать больше, чем нужно.
Насколько возможно, избавьте себя и своих близких друзей от постоянных размышлений, и обсуждений на тему того, почему человек исчез. Получите от них необходимую поддержку, поделитесь своими чувствами с самыми близкими. Но не пытайтесь найти ответы с помощью друзей. Это вам не поможет, а со временем может вызвать даже раздражение.
Будьте осторожны, если через некоторое время этот человек снова появится. Не спешите возобновлять отношения. Скорее всего, результат будет точно таким же, и вы снова будете разочарованы. Это не касается ситуаций, когда вашему партнеру срочно понадобилась медицинская помощь – но даже тут стоит попросить доказательства.
Следите за своими мыслями. "Он (она) должен объяснить мне, я заслуживаю ответа". Подобные мысли усиливают чувство несправедливости и возмущения. Но они вас не спасут, а только усугубят ваше состояние. Нам требуется ответ или объяснение, но другой человек может действовать по собственному усмотрению – так же, как и вы можете поступить с кем-то подобным образом и в другой ситуации. Вы не можете контролировать поведение других, даже если вы с ними были очень близки.
Все, что вы можете контролировать – это то, как вы реагируете на то, что отношения закончились. Если вас обидели, сосредоточьтесь на том, чтобы вернуть себе стабильное состояние, отнеситесь к себе с добротой и теплом.
Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы нельзя говорить вслух, так как они блокируют работу мозга.
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