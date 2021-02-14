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Розставання з близькою людиною: ці наукові факти допоможуть подолати біль

Автор: Анна Шиканова

Розставання з людиною, яка була дуже близькою, завжди приносить біль і призводить до стресу. Фахівці розповіли, що саме відбувається в цей момент з організмом і психікою. Розуміння цих процесів допоможе полегшити біль втрати.

Про те, що відбувається з людиною після розставання і як це можна перенести без особливих наслідків, розповіли у статті на порталі Ukr.Media.

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Сумувати нормально

Смуток є невіддільною частиною нашого життя і відчувати негативні емоції – нормально. В цьому немає нічого поганого і психологи вважають, що потрібно дозволити собі посумувати деякий час. Емоції не потрібно стримувати, оскільки в майбутньому вони можуть викликати більш серйозні проблеми, в тому числі й з фізичним здоров'ям. Не потрібно глушити смуток або абстрагуватися від горя – дозвольте собі відгорювати деякий час. Вчені вважають, що такий процес навіть корисний – людина продовжує розвиватися і загартовуватися.

Ми починаємо думати, що колишні – ідеальні

У багатьох бувало так, що призвело до розставання не дуже хороша поведінка людини. Але проходить місяць, рік або кілька років, і нам здається, що ця людина змінилася. Ми дивимося на фото в соціальних мережах або зустрічаємо випадково на вулиці й думаємо, що вона стала краще. На жаль, згідно зі статистикою, розчарування наздоганяє в 100% випадків. Люди практично ніколи не змінюються і, якщо ви знову спробували налагодити відносини у другій або третій раз – будьте готові до невдачі.

Соціальні мережі тільки погіршують ситуацію

Психологи неодноразово говорили про те, що після розставання не варто стежити за людиною в соціальних мережах. Від постійної перевірки сторінки екскоханого в соцмережах стає тільки гірше. Дослідження показують, що процес розставання і звільнення від думок про іншу людини стає легше у багато разів, якщо не дивитися на фото екскоханого.

Не довіряйте своїм первинним емоціям

Відразу після розриву нас відвідують думки, що нас більше ніхто ніколи не полюбить, що ми самі не ризикнемо когось полюбити та почати нові стосунки, і що щастя немає на всьому білому світі. Але це не так і після розставання психіка перебуває в дуже нестабільному стані. Ми перебуваємо в стані сильного стресу і навіяти собі можна що завгодно. Але не варто розписувати свою майбутню долю і спиратися на минулий досвід. Ваша доля – ваш вибір, постарайтеся вірити в те, що на місце того, що пішло – прийде щось набагато яскравіше і крутіше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що психолог пояснила, як розпізнати абьюзера.

А також розповідали про те, що психолог назвав причини, по яким партнер раптово обриває відносини.

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