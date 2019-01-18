Прислушайтесь к интуиции: что советуют звезды знакам Зодиака 18 января

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Сегодня рекомендуется больше отдыхать

В этот день любая информация будет усваиваться необычайно быстро, поэтому не бойтесь узнавать новое и больше прислушивайтесь к себе. 18 января интуиция особенно развита, она подскажет верное решение.

Не стоит тратить время на бесполезные дела, лучше займитесь самопознанием и проанализируйте свою жизнь. Сегодня вы почувствуете усталость от накопившихся проблем, не отказывайте себе в отдыхе.

Овен

Звезды советуют позаботиться Овнам о внутреннем комфорте и домашнем уюте. Если большую часть времени придется провести вне дома, не проявляйте категоричность и напор, иначе возникнут конфликты с окружающими.

Телец

Тельцам будет сложно удерживать баланс и сохранять гармонию, особенно в отношениях со второй половинкой. Все потому, что вам хочется везде быть в лидирующих позициях, однако в любовной сфере лучше от подобного поведения отказаться.

Близнецы

На этот день звезды не советуют Близнецам планировать что-то важное, поскольку день для сложных задач совершенно неблагоприятен. Лучше займитесь тем, что вам по душе.

Рак

Сегодня у Раков день пройдет спокойно, если они сами ничего не испортят. 18 января вы почувствуете умиротворение, отдайтесь этому чувству всецело и забудьте о спешке в делах.

Лев

Лучше не совершать скоропостижных решений. На протяжении целого дня вы будете ощущать прилив сил и энергии, однако это не значит, что вам все дозволено. Соблюдайте меру и не выходите за рамки.

Девы

Звезды дадут Девам шанс реализовать некоторые из желаний. Главное, чтобы прихоти были направлены на удовлетворение не только физических потребностей, но и интеллектуальных. Не забывайте про пищу для ума.

Весы

Быстрый темп работы сегодня не для вас. 18 января явно нужно быть внимательнее. В этот день даже самые банальные вещи займут больше времени, чем обычно.

Скорпион

Сегодня душевная гармония поможет добиться отличных результатов в любом деле. Залог успеха - не принимать рискованных решений, а сделать ставку на все привычное и традиционное.

Стрелец

День располагает к умственной работе, поэтому меньше действуйте и больше рассуждайте. К слову, дела пойдут значительно быстрее, если вы займетесь ими без посторонней помощи. Командная работа не принесет ожидаемых результатов, поэтому полагайтесь на себя.

Козерог

Не пытайтесь сегодня бороться с препятствиями привычными методами - прямолинейность не поможет, лучше подключить изобретательность. Принимая любого рода решения важно помнить о рисках и не делать скоропостижных выводов.

Водолей

Сегодня успех ждет тех Водолеев, которые проявят рассудительность и будут последовательны в своих действиях. А вот многозадачность может подвести, так что звезды рекомендуют все делать постепенно и двигаться маленькими шажками.

Рыбы

Рыб сегодня практически невозможно сбить с намеченного пути. Они будут настроены решительно, двигаясь к поставленной цели. Звезды в этот день рекомендуют не торопиться, ведь результат в любом случае выйдет хорошим.

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