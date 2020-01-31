Принц Гарри признался другу, как ужасно он страдает от осуждения общественности: Это ненормально

Близкий друг принца Гарри Начо Фигерас утверждает, что герцоги Сассекские хотят жить “нормальной жизнью”. При этом сам Гарри на данный момент искренне страдает от болезненных изменений в связи с отказом от королевских обязанностей. Об этом 42-летний Фигерас (аргентинский игрок в поло) рассказал в программе ABC.

Так, по словам спортсмена и близкого друга герцога Сассекского, он разговаривал с принцем Гарри буквально на днях. Как говорит Фигерас, Гарри находится в разбитом состоянии — на принца очень негативно влияют все те слухи о нем и Меган Маркл, которые появились в прессе после их отречения от королевских обязанностей (напомним, официальное заявление прозвучало 8 января).

“Я разговаривал с Гарри несколько дней назад, — поделился Фигерас. — Он сильно переживал по поводу всего, что с ним произошло. Он очень страдает от того, что люди его осуждают”.

При этом Фигерас всецело поддерживает выбор принца Гарри: “Он — отец… Мужчина, который защищает своего сына и свою львицу. Он стал настоящим мужчиной, которым бы гордилась его мать”, — высокопарно говорит спортсмен.

Также друг Гарри уточнил, что на данный момент младший внук Елизаветы II стремится к одному — он хочет жить “нормальной и спокойной жизнью”.

“Он стремится наладить настолько спокойную жизнь для своей семьи, насколько это возможно. Ведь когда у твоего дома караулят тысячи папарацци, чтобы сделать фото твоего сына, — это явно не нормально”, — отмечает Фигерас. Уточним, что после отречения от обязанностей герцоги Сассекские переехали жить в Канаду, где их тут же атаковали папарацци. Меган и Гарри уже пригрозили некоторым изданиям судом, однако пока эти методы не действуют.

Начо Фигерас и принц Гарри (скриншот: people.com)

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении отречься от королевских обязанностей и финансирования из королевского бюджета 8 января. Вскоре после заявления Меган с сыном Арчи улетела в Канаду. А вот принц Гарри воссоединился с женой и сыном чуть позже, закрывая дела в Великобритании. С тех пор семья еще ни разу не покидала Ванкувер, где находится их особняк.

Напомним, что недавно в британском издании The Times появилась информация от инсайдера монаршего двора. Сообщается, что члены королевской семьи готовы к возвращению “беглых” Меган Маркл и принца Гарри. Влиятельные родственники обещают герцогам Сассекским отыскать для молодой семьи “укромный уголок” в каком-нибудь из многочисленных поместий королевской семьи в Великобритании. Также Меган и Гарри могут не беспокоиться - по возвращении их не обяжут опять принять свои обязанности монархов.

При этом недавно Меган Маркл и принц Гарри недвусмысленно отреагировали на слухи о возвращении в Великобританию.