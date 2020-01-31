Принц Гаррі зізнався другові, як жахливо він страждає від осуду громадськості: Це ненормально

Близький друг принца Гаррі Начо Фігерас стверджує, що герцоги Сассекські хочуть жити "нормальним життям". При цьому сам Гаррі на даний момент дуже страждає від хворобливих змін у зв'язку з відмовою від королівських обов'язків. Про це 42-річний Фігерас (аргентинський гравець у поло) розповів у програмі ABC.

Так, за словами спортсмена і близького друга герцога Сассекського, він розмовляв з принцом Гаррі буквально днями. Як говорить Фігерас, Гаррі знаходиться в розбитому стані — на принца дуже негативно впливають всі ті чутки про нього і Меган Маркл, які з'явилися в пресі після їх зречення від королівських обов'язків (нагадаємо, офіційна заява прозвучала 8 січня).

“Я розмовляв із Гаррі кілька днів тому, — поділився Фігерас. — Він сильно переживав з приводу всього, що з ним сталося. Він дуже страждає від того, що люди його засуджують".

При цьому Фігерас цілком підтримує вибір принца Гаррі: “Він — батько... Чоловік, який захищає свого сина і свою левицю. Він став справжнім чоловіком, яким би пишалася його мати", — каже спортсмен пишномовно.

Також друг Гаррі уточнив, що на даний момент молодший онук Єлизавети II прагне одного — він хоче жити "нормальним і спокійним життям".

“Він прагне налагодити настільки спокійне життя для своєї сім'ї, наскільки це можливо. Адже коли біля твого будинку чатують тисячі папараці, щоб зробити фото твого сина, — це явно не нормально", — зазначає Фігерас. Уточнимо, що після зречення від обов'язків герцоги Сассекські переїхали жити до Канади, де їх тут же атакували папараці. Меган і Гаррі вже пригрозили деяким виданням судом, однак поки ці методи не діють.

Начо Фігерас і принц Гаррі (скріншот: people.com)

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення зректися королівських обов'язків і фінансування з королівського бюджету 8 січня. Незабаром після заяви Меган з сином Арчі полетіла в Канаду. А ось принц Гаррі возз'єднався з дружиною і сином трохи пізніше, закриваючи справи у Великобританії. З тих пір родина ще жодного разу не покидала Ванкувер, де знаходиться їх особняк.

Нагадаємо, що нещодавно в британському виданні The Times з'явилася інформація від інсайдера монаршого двору. Повідомляється, що члени королівської сім'ї готові до повернення "втікачів" Меган Маркл і принца Гаррі. Впливові родичі обіцяють герцогам Сассекським відшукати для молодої сім'ї "затишний куточок" в якому-небудь з численних маєтків королівської родини у Великобританії. Також Меган і Гаррі можуть не турбуватися — за повернення їх не зобов'яжуть знову прийняти свої обов'язки монархів.

При цьому нещодавно Меган Маркл і принц Гаррі недвозначно відреагували на чутки про повернення до Великобританії.