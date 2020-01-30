Меган Маркл и принц Гарри недвусмысленно отреагировали на слухи о возвращении в Великобританию

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган и Гарри впервые за долгое время сделали сообщение на instagram-страничке

После отказа Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей герцоги еще долго буду находится в центре внимания и “обрастать” слухами. При этом сами герцоги Сассекские выбрали позицию “стоим в стороне”, чем уже вызвали недовольство британской прессы. Ведь за все время с момента отречения (8 января) и переезда в Канаду ни Меган, ни Гарри так ни разу не встретились с представителями прессы. Да и сами от комментариев воздерживаются. Однако в свете недавних слухов Меган и Гарри, похоже, решили дать хоть какой-то ответ.

Напомним, что недавно в британском издании The Times появилась информация от инсайдера монаршего двора. Сообщается, что члены королевской семьи готовы к возвращению “беглых” Меган Маркл и принца Гарри. Отмечалось, что если герцоги Сассекские решат вернуться, влиятельные родственники смогут найти для них “укромный уголок” в каком-нибудь из многочисленных поместий королевской семьи в Великобритании. Также Меган и Гарри могут не беспокоиться - по возвращении их не обяжут опять принять свои обязанности монархов.

Здесь следует уточнить, что по сложившейся “традиции”, очень часто члены королевской семьи общаются друг с другом именно с помощью посланий инсайдеров, которые “сливают” информацию прессе.

Герцоги Сассекские также решили не молчать и опубликовали редкое сообщение на своей официальной instagram-страничке.

Так, Меган и Гарри призвали подписчиков распространять информацию о благотворительной кампании канадской телекоммуникационной компании Bell Canada.

«Мы невероятно рады поддержать кампанию Bell Canada. Каждый раз, когда вы смотрите видео в официальном аккаунте @bell_letstalk Bell жертвует 5 центов на развитие сферы ментального здоровья в Канаде”, - пишут герцоги Сассекские.

Таким образом Меган и Гарри отчетливо дают понять, что “планы на Канаду” у них масштабные. И в ближайшее время они точно возвращаться в Великобританию не планируют.

Напомним, отец Меган Маркл обещает шантажировать дочь до тех пор, пока она не сделает первый шаг.