Члены королевской семьи строят планы по возвращению "непутевых" Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Члены королевской семьи уже готовы предложить Меган и Гарри "укромный уголок" где-то в Британии

Новости о Меган Маркл и принце Гарри продолжают возглавлять топы британских СМИ. Несмотря на внешнее спокойствие королевской семьи Великобритании, за стенами дворца царит хаос, вызванный отречением герцогов Сассекских и их переездом в Канаду. При этом по последней информации в местных СМИ, именитые родственники Меган и Гарри уже готовы принять “беглых” герцогов обратно домой - в Великобританию.

Так, члены королевской семьи (особенно отец и старший брат Гарри) опасаются, что Меган Мракл и принц Гарри еще не готовы к независимой жизни вдали от дома. Напомним, что жители Канады создали петицию с требованием, чтобы принц Гарри и Меган отныне платили за охрану самостоятельно. По предварительным данным, безопасность членов монаршей семьи обходится бюджету Канады в 10 млн долларов. В Британии решили, что состояние семьи Меган и Гарри еще слишком “хрупкое”, поэтому они могут решить вернуться обратно. Об этом сообщает The Times.

“Во дворце очень беспокоятся о герцоге и герцогине Сассекских, так как они крайне уязвимы за пределами Великобритании”, - говорит близкий к королевской семье источник в комментарии Times.

По данным инсайдера, монаршая семья даже строит планы по возвращению “непутевых” родственников домой.

“Они строят планы на случай непредвиденных обстоятельств - если Сассекские вдруг одумаются и спросят: “Можем ли мы вернуться под ваше крыло?”

Принц Чарльз со своим сыном и внуком (фото: instagram.com/sussexroyal)

Отец Гарри (принц Чарльз) и его старший брат (принц Уильям) часто созваниваются с Гарри, чтобы узнать, не хочет ли он с Меган вернуться обратно. При этом королевский двор подчеркивает, что в случае возвращения обратно в Великобританию герцоги Сассекские все еще будут свободны от королевских обязанностей, от которых они официально отказались 8 января.

“Чарльз и Уильям звонят Гарри, пытаются поговорить с ним, и протягивают дружескую руку”, - сказал источник о попытках членов королевской семьи “перестроить отношения” с супругом Меган Маркл.

Инсайдеры считают, что планы Меган Маркл и принца Гарри на независимую жизнь существенно пошатнулись из-за крайне негативной реакции общественности на так называемый “Мегсит” (Megxit - обыгрывает “Брексит”, выход Великобритании из Европейского Союза). Якобы имидж семьи герцогов Сассекских пошатнулся. Кроме того, они тщательно изучают информацию о себе в СМИ.

“Королевская семья находится в “режиме ожидания”. Никто им не откажет, они всегда могут вернуться. Меган и Гарри уже не вернутся к королевским обязанностям, но у них может появиться период реабилитации и восстановления”, - сообщает источник. И подчеркивает, что для Меган, Гарри и их сына Арчи родственники могут предложить несколько потенциально укромных мест в Великобритании, где те смогут строить свои планы дальше.

Фото: instagram.com/sussexroyal

Кстати, все это обсуждение происходит на фоне других слухов. Так, на днях инсайдеры рассказали журналистам, что Елизавета II еще до свадьбы Меган и Гарри предлагала им отказаться от своих титулов и обязанностей. Однако тогда пара не приняла предложение королевы.

“Тогда Меган хотела покончить с актерской карьерой и действительно горела желанием стать частью королевской семьи”, - говорят инсайдеры The Sun. Якобы Маркл действительно нравилось то, чем занимаются родственники Гарри. И она сама с удовольствием начала заниматься благотворительностью.

Елизавета II предполагала, что бывшая голливудская актриса не сможет сразу же перестроиться и стать “полноценным” членом королевской семьи с предполагаемым общественным давлением. Меган было предложено на первое время “уйти в тень” и плавно входить в новую роль герцогини Сассекской, а также привыкнуть к усиленному вниманию прессы. Однако Меган решила, что внимание СМИ ее, как актрису, не оттолкнет.