Принц Гарри отчаянно хочет, чтобы Арчи рос как можно дальше от королевского окружения

Решение Меган Маркл и принца Гарри отказаться от королевских обязанностей и уехать жить в Канаду, мягко говоря, шокировало многих - даже непосредственно членов монаршей семьи. Ранее неоднократно отмечалось, что отец принца Гарри - принц Чарль - узнал об отречении сына едва ли не в день его официального заявления 8 января. Королева Елизавета II, по информации источников, также была неприятно поражена решением младшего внука и просила его повременить с заявлением. Однако Гарри поступил по-своему. Теперь же Ее Величество не на шутку обеспокоена, что и она, и другие члены королевской семьи будут крайне редко видится с принцем Арчи - малыш улетел со своими родителями в Канаду. Похоже, что опасения Елизаветы оправдались.

Давняя знакомая принца Гарри, экоактивистка Джейн Гудолл сообщила, что поступок герцогов Сассекских ее не удивляет. Более того, Джейн уверяет, что младший внук Елизаветы II заведомо не хотел, чтобы его сын рос в окружении королевской семьи. О чем сообщает британский таблоид Mirror.

Так, Джейн Гудолл имела возможность лично пообщаться с Гарии и его женой еще в 2019 году. Экоактивистка посетила дом герцогов Сассекских, когда Арчи было всего 5 недель. Тогда Гарри лично брал интервью у Гудолл для специального выпуска Vogue, который редактировала Меган. Тогда-то активистка и могла пообщаться с герцогами.

“Меня не удивляет решение Меган и Гарри отказаться от королевских обязанностей. Я точно знаю, что принц Гарри действительно чувствовал себя стесненным в стенах Фрогмора (ред. - загородная резиденция членов британской королевской семьи). И он отчаянно хочет, чтобы маленький Арчи вырос вдалеке от всей этой “королевской пышности” и суеты. Я знаю это”, - заявляет Джейн Гудолл.

Гудолл отзывается о Гарри исключительно положительно: “Он замечательный человек, и у нас было отличное интервью ... Поначалу Меган хотела взять у меня интервью, но Гарри перехватил ее инициативу и сам пообщался со мной”.

Принц Чарльз, Гарри и Арчи (фото: instagram.com/sussexroyal)

При этом ранее друзья принца Гарри сообщали, что его сердце разбито и на самом деле он “храбрится” на публике.

“Он ранимая душа и очень милый человек, поэтому сейчас его сердце наверняка разбито”, - сообщали инсайдеры.

Проблема в том, что после отречения Гарри так и не удалось толком поговорить с отцом, который находится в Шотландии, и старшим братом. Принц Уильям также сейчас в разъездах. Уладив некоторые дела, Гарри 20 января улетел в Канаду к жене и сыну. При этом герцог Сассекский прилетел на коммерческом самолете, что весьма бюджетно для представителя монаршей семьи.