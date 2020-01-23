Канадцы заставили Меган Маркл и принца Гарри платить за безопасность со своего кармана - им нужно срочно искать работу

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Петицию в ближайшее время должен рассмотреть Джастин Трюдо

Решение Меган Маркл и принца Гарри отказаться от королевских обязанностей и жить независимо от монаршей семьи в Канаде уже повлекло за собой ряд новых проблемных вопросов. Королева Елизавета II одобрила самостоятельный выбор младшего внука, хотя и выразила “протест” отныне крайне редкому общению с правнуком - принцем Арчи. В британских СМИ неоднократно отмечали, что с момента рождения малыша (6 мая 2019) Ее Величество виделась с Арчи всего пару раз. Теперь же Елизавета опасается, что она и другие члены семьи будут видеть мальчика еще реже.

Однако пока что Меган Маркл и принц Гарри решают другие проблемы, с которыми столкнулись в Канаде. Напомним, что к жене и сыну Гарри прибыл 20 января - до этого он закрывал дела в Британии. Прилетел принц бюджетно - на коммерческом рейсе. Но в сопровождении охраны. И эта охрана “вылилась боком” монаршей семье.

Более 80 000 канадцев подписали онлайн-петицию с требованием, чтобы принц Гарри и Меган отныне платили за охрану самостоятельно.

Принц Гарри прибыл в Канаду в сопровождении с охраной (скриншоты: instagram.com/justjared)

Как известно, герцоги Сассекские также отказались от финансирования британской короной. Но пока что Меган и Гарри будут принимать существенные суммы от отца Гарри - принца Чарльза. Открытой оставалась самая весомая часть расходов молодой семьи - охрана. Ранее предполагалось, что правительство Канады возьмет на себя обеспечение безопасности герцогов Сассекских. По приблизительным подсчетам экспертов, безопасность Меган и Гарри в Канаде может обойтись местным налогоплательщикам в 10 миллионов долларов. В эту сумму входит личная охрана, транспорт, логистика безопасности (камеры, заборы и т.д.).

Как выяснилось, жители Канады крайне недовольны таким раскладом. И создали петицию с “предложением” Меган и Гарри самостоятельно платить по счетам. Петиция всего за 6 дней собрала необходимое количество голосов, чтобы ее немедленно рассмотрело местное правительство.

Как известно, Принц Гарри и Меган остановились в роскошном особняке на острове Ванкувер, где готовятся начать новую жизнь со своим 8-месячным сыном Арчи.

“Канадцы рады приветствовать герцога и герцогиню Сассекских в Канаде. Но ясно дали понять, что налогоплательщиков нельзя заставлять финансировать их нужды, пока они здесь живут, - говорит один из экспертов в комментарии Page Six. - Канадцы желают им всего наилучшего на пути становления своей финансовой независимости”.

Уже в ближайшее время специальная группа направит петицию на подписание премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

Теперь Меган и Гарри необходимо срочно искать источники финансирования своих расходов (фото: instagram.com/sussexroyal)

Напомним, что вопрос финансирования нужд Меган и Гарри все еще находится в подвешенном состоянии. Хотя эксперты уверяют - на своей бешенной мировой популярности герцоги Сассекские всего за год могут стать миллионерами и сколотить состояние. Уже известно, что Меган подписала контракт с модным домом Givenchy, а также согласилась озвучивать проект Disney (в обмен на то, что компания направит деньги в фонд помощи слонам). А вот принц Гарри пока молчит о своих планах. Кстати, у пары также есть вариант запустить собственное шоу на Netflix.

Коммерческий директор Netflix Тел Сарандос в комментарии Daily Mail признался, что стриминг-гигант всеми руками “за” сотрудничество с парой.