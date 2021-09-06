Праздник 6 сентября: что строго нельзя делать в этот день, а что сделать нужно обязательно

6 сентября 2021 года согласно церковной православной традиции чтят память священномученика Евтихия. В народе этот праздник принято называть Днем Евтихия, Евтихия Тихого, Еремы.
Что запрещено делать сегодня, кого поздравить с днем ангела, важные традиции и приметы - читайте ниже в нашем материале.
Ранее в этот осенний день принято было собираться в доме вдовы за посиделками. Девушки занимались рукоделием, пели песни, рассказывали истории и делились опытом.
Считается, что сегодня активизируется нечистая сила, поэтому нужно быть осторожнее - не отходить далеко от дома.
По одной из версий, 6 сентября связано со сбором семени льна. Но другая говорит - что в этот день принято было отдыхать, так как урожай уже собран. Также люди следили за погодой - согласно приметам, она должна быть тихой и безветренной.
Постарайтесь сегодня держаться подальше от огня и острых предметов. Наши предки говорили, что обжечься или порезаться 6 сентября - к большой беде.
Арсений, Георгий, Петр, Кузьма и Максим.
Ранее мы писали, когда будет День осеннего равноденствия в этом году, и что нужно обязательно сделать до этого времени.
Также сообщалось, сколько у украинцев будет выходных и рабочих дней в сентябре 2021.