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Праздник 6 сентября: что строго нельзя делать в этот день, а что сделать нужно обязательно

Автор: Светлана Мащенко

6 сентября 2021 года согласно церковной православной традиции чтят память священномученика Евтихия. В народе этот праздник принято называть Днем Евтихия, Евтихия Тихого, Еремы.

Что запрещено делать сегодня, кого поздравить с днем ангела, важные традиции и приметы - читайте ниже в нашем материале.

Важные традиции 6 сентября

Ранее в этот осенний день принято было собираться в доме вдовы за посиделками. Девушки занимались рукоделием, пели песни, рассказывали истории и делились опытом.

Считается, что сегодня активизируется нечистая сила, поэтому нужно быть осторожнее - не отходить далеко от дома.

По одной из версий, 6 сентября связано со сбором семени льна. Но другая говорит - что в этот день принято было отдыхать, так как урожай уже собран. Также люди следили за погодой - согласно приметам, она должна быть тихой и безветренной.

Важные приметы на Евтихия Тихого

  • Если 6 сентября идет дождь, в следующем году ждите хорошего урожая и сухой осени.
  • Много желудей - зима будет долгой и суровой.
  • Темные тучи - вскоре похолодает.
  • Ночью ясно - будет хорошая погода.

Постарайтесь сегодня держаться подальше от огня и острых предметов. Наши предки говорили, что обжечься или порезаться 6 сентября - к большой беде.

Что строго запрещено делать сегодня

  • Сплетничать, вести пустые, долгие и бессмысленные разговоры.
  • Замешивать тесто, выпекать и жарить.
  • Ходить в лес или на водоемы и откликаться на эхо. В этот день боялись красных цветов, кладбищенских и болотных огней.

Именины 6 сентября отмечают люди с такими именами:

Арсений, Георгий, Петр, Кузьма и Максим.

Ранее мы писали, когда будет День осеннего равноденствия в этом году, и что нужно обязательно сделать до этого времени.

Также сообщалось, сколько у украинцев будет выходных и рабочих дней в сентябре 2021.

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