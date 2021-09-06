Свято 6 вересня: що строго не можна робити в цей день, а що зробити треба обов'язково

6 вересня 2021 року згідно з церковною православною традицією вшановують пам'ять священномученика Євтихія. У народі це свято прийнято називати Днем Євтихія, Євтихія Тихого, Єреми.
Що заборонено робити сьогодні, кого привітати з днем ангела, важливі традиції і прикмети - читайте нижче в нашому матеріалі.
Раніше в цей осінній день прийнято було збиратися в будинку вдови за посиденьками. Дівчата займатися рукоділлям, співали пісні, розповідали історії і ділилися досвідом.
Вважається, що сьогодні активізується нечиста сила, тому потрібно бути обережніше - не відходити далеко від дому.
За однією з версій, 6 вересня пов'язано зі збором насіння льону. Але інша каже, що в цей день прийнято було відпочивати, так як урожай вже зібраний. Також люди стежили за погодою - згідно з прикметами, вона повинна бути тихою і безвітряною.
Постарайтеся сьогодні триматися подалі від вогню і гострих предметів. Наші предки говорили, що обпектися або порізатися 6 вересня - до великої біди.
Арсеній, Георгій, Петро, Кузьма і Максим.
Раніше ми писали, коли буде день осіннього рівнодення цього року, і що потрібно обов'язково зробити до цього часу.
Також повідомлялося, скільки в українців буде вихідних і робочих днів у вересні 2021.