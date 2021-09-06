Свято 6 вересня: що строго не можна робити в цей день, а що зробити треба обов'язково

Важливі традиції 6 вересня

Раніше в цей осінній день прийнято було збиратися в будинку вдови за посиденьками. Дівчата займатися рукоділлям, співали пісні, розповідали історії і ділилися досвідом.

Вважається, що сьогодні активізується нечиста сила, тому потрібно бути обережніше - не відходити далеко від дому.

За однією з версій, 6 вересня пов'язано зі збором насіння льону. Але інша каже, що в цей день прийнято було відпочивати, так як урожай вже зібраний. Також люди стежили за погодою - згідно з прикметами, вона повинна бути тихою і безвітряною.

Важливі прикмети на Євтихія Тихого

Якщо 6 вересня йде дощ, в наступному році чекайте хорошого врожаю і сухої осені.

Багато жолудів - зима буде довгою і суворою.

Темні хмари - незабаром похолодає.

Вночі ясно - буде хороша погода.

Постарайтеся сьогодні триматися подалі від вогню і гострих предметів. Наші предки говорили, що обпектися або порізатися 6 вересня - до великої біди.

Що суворо заборонено робити сьогодні

Пліткувати, вести порожні, довгі і безглузді розмови.

Замішувати тісто, випікати і смажити.

Ходити в ліс або на водойми і відгукуватися на відлуння. У цей день боялися червоних квітів, цвинтарних і болотних вогнів.

Іменини 6 вересня відзначають люди з такими іменами:

Арсеній, Георгій, Петро, Кузьма і Максим.