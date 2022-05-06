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Праздник 6 мая: что надо сделать, а что категорически запрещено на Юрьев день

Фото: какой праздник 6 мая (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

6 мая 2022 года в православном календаре отмечается День святого Юрия (Георгия) Змееборца, в народе его называют по разному: Юра, Юрий, Юрьев день, Весенний Юрий.

Что можно и нельзя делать в этот день, кого надо поздравить с днем ангела - читайте далее в нашем материале Lite.

Традиции на Юрия

Считалось, что Весенний Юрий имеет ключи от лета, которыми от отворяет дверь, впуская в мир тепло. Именно после этого начинался бурный рос трав и зелени, поэтому говорили "Юрий землю отпирает".

Также в эти дни прилетали ласточки и гремели первые грозы. В народе говорили: "Ласточка прилетела, скоро гром загремит".

А еще этот день считается лучшим для посадки теплолюбивых огурцов, ведь после Юрия заморозков уже не должно быть. В ночь накануне 6 мая вывешивали влажное полотенце. Если утром оно высохнет - урожай огурцов будет богатым.

Также святого Юрия считают покровителем воинов и скота, ему принято молиться про защиту от врагов, а также за здоровье близких.

Приметы Юрия

  • Теплая погода - скоро придет лето, а если пошел сильный дождь - вырастет много травы.
  • Растущая Луна и сильный ветер, который гонит облака - такая погода еще будет долго.
  • Утро 6 мая ясный и безветренный - ранние посевы будут удачными, если же сначала погода была плохой, но потом улучшилась - тогда хорошими будут поздние посевы.
  • На Юрия дует южный ветер - ждите хороший урожай. А северный ветер означает скорые заморозки.

Что запрещено делать в этот день

  • Ругаться, ссориться и сквернословить, желать другим зла.
  • Устраивать бурные гуляния.
  • Шить, вязать, вышивать, а также пользоваться острыми предметами, например ножницами.
  • Пользоваться расческами и обрезать волосы. По поверьям, они могут стать слабыми и начать выпадать.
  • Иметь дело с шерстью, запрещается также касаться шерстяных нитей.

Именины сегодня празднуют:

Александр, Бенедикт, Валерий, Анатолий, Георгий и Юрий.

Ранее мы писали, будет ли понедельник 9 мая выходным днем.

Также сообщалось, что в Украине сильно изменится погода.

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