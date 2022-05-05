Выходной или рабочий? Стоит ли что-то планировать на 9 мая

Из-за войны в Украине и введения военного положения понедельник 9 мая не будет выходным, как всегда.

Такие нормативы заложены в статью 6 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

В частности закон приостанавливает действие статьи 73 Кодекса закона о труде, которая определяет праздничные и нерабочие дни.

Поэтому 9 мая будут обычными рабочими днями, работа в которые будет оплачиваться в обычном порядке.

Отметим, что май всегда был одним из месяцев с удлиненными выходными благодаря празднованию 1 и 9 мая. Иногда Пасха также приходилась на май. В этом году дополнительные выходные отменили в марте, апреле и мае.

Украинцам советуют это учитывать при планировании своих выходных.