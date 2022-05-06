Свято 6 травня: що треба зробити, а що категорично заборонено на Юріїв день

6 травня 2022 року в православному календарі відзначається День святого Юрія (Георгія) Змієборця, в народі його називають по різному: Юра, Юрій, Юріїв день, Весняний Юрій.
Що можна і не можна робити в цей день, кого треба привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.
Вважалося, що Весняний Юрій має ключі від літа, якими від відчиняє двері, впускаючи в світ тепло. Саме після цього розпочинався бурхливий ріс трав та зелені, тому казали "Юрій землю відмикає".
Також в ці дні прилітали ластівки й гриміли перші грози. В народі казали: "Ластівка прилетіла, скоро грім загримить".
А ще цей день вважається найкращим для посадки теплолюбних огірків, адже після Юрія заморозків вже не має бути. На ніч напередодні 6 травня вивішували вологий рушник. Якщо вранці він висохне - урожай огірків буде багатим.
Також святого Юрія вважають покровителем воїнів та худоби, йому прийнято молитися за захист від ворогів, а також за здоров'я близьких.
Олександр, Бенедикт, Валерій, Анатолій, Георгій та Юрій.
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