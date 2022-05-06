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Свято 6 травня: що треба зробити, а що категорично заборонено на Юріїв день

Фото: Яке свято 6 травня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

6 травня 2022 року в православному календарі відзначається День святого Юрія (Георгія) Змієборця, в народі його називають по різному: Юра, Юрій, Юріїв день, Весняний Юрій.

Що можна і не можна робити в цей день, кого треба привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.

Традиції на Юрія

Вважалося, що Весняний Юрій має ключі від літа, якими від відчиняє двері, впускаючи в світ тепло. Саме після цього розпочинався бурхливий ріс трав та зелені, тому казали "Юрій землю відмикає".

Також в ці дні прилітали ластівки й гриміли перші грози. В народі казали: "Ластівка прилетіла, скоро грім загримить".

А ще цей день вважається найкращим для посадки теплолюбних огірків, адже після Юрія заморозків вже не має бути. На ніч напередодні 6 травня вивішували вологий рушник. Якщо вранці він висохне - урожай огірків буде багатим.

Також святого Юрія вважають покровителем воїнів та худоби, йому прийнято молитися за захист від ворогів, а також за здоров'я близьких.

Прикмети на Юрія

  • Тепла погода - скоро прийде літо, а якщо пішов сильний дощ - виросте багато трави.
  • Зростаючий місяць та сильний вітер, який жене хмари - така погода ще буде довго.
  • Ранок 6 травня ясний та безвітряний - ранні посіви будуть вдалими, якщо ж спочатку погода була поганою, але потім покращилася - тоді хорошими будуть пізні посіви.
  • На Юрія дме південний вітер - чекайте на добрий врожай. А північний вітер означає скорі заморозки.

Що заборонено робити в цей день

  • Лаятися, сваритися та поганословити, бажати іншим зла.
  • Влаштовувати бурхливі гуляння.
  • Шити, в'язати, вишивати, а також користуватися гострими предметами, наприклад ножицями.
  • Користуватися гребінцями і обрізати волосся. За повір'ями, воно може стати слабким та почати випадати.
  • Мати справу з шерстю, забороняється також торкатися вовняних ниток.

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Бенедикт, Валерій, Анатолій, Георгій та Юрій.

Раніше ми писали, чи буде понеділок 9 травня вихідним днем.

Також повідомлялося, що в Україні сильно зміниться погода.

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