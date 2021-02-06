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Праздник 6 февраля: что строго запрещено делать в день Ксении, приметы

Автор: Lite

6 февраля 2020 года христиане вспоминают двух святых угодниц, носивших одинаковое имя Ксения (Аксинья). Первая Ксения Римляныня (в миру Евсения), проживала в V веке в семье знатного римского сенатора. Она поверила в Христа и ушла из дома для основания монастыря.

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Другая Ксения жила в в XVIII веке. Имя ее - Ксения Петербуржская - связано с самым тяжелым, но и с самым высоким видом подвижничества - юродством Христа ради, то есть "добровольно избранным особым путем спасения, исполненного истинной мудростью при кажущемся безумии".

Наши предки обоих угодниц почитали с неизменным уважением, поэтому не стоит смеяться с народных названий этого дня- Полухлебница и Полузимница. Просто к этому времени небогатая крестьянская семья вынуждена была вести строгий учет хлебу, половина которого была уже съедена, а оставшуюся часть следовало до нового урожая растянуть.

Главные приметы этого дня:

  • Если в этот день светит солнце – будет хорошая весна.
  • Безветренная погода на Аксинью – вторая половина июля будет теплой и сухой,
  • Если в этот день нет ветра и дождей – примета того, что будет дефицит корма для скота.
  • Облака на светлом небе видны – будет отличная погода.
  • На ночь клали на стол немного ржи, чтобы узнать, каким будет урожай.
  • Утром смотрели: если зерна прибавилось – это хороший знак.
  • Метель дорогу переметает на полузимницу — красному солнцу выметет путь (погода будет пасмурная).
  • Метель на Ксению весь корм вывезет (будет затяжная весна).

Что нельзя делать в этот день:

  • Пожилым людям нельзя в этот день шить, вязать, стричь ногти, волосы, а также застилать постель.
  • Нельзя в этот день ставить квас - будет неурожайный год.

В этот день именины у Ксении, Тимофея, Дениса, Николая, Оксаны и Павла.

Как мы ранее писали, Папа Франциск учредил новый праздник - Всемирный день бабушек и дедушек.

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