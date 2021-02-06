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Свято 6 лютого: що суворо заборонено робити в день Ксенії, прикмети

Автор: Lite

6 лютого 2020 року християни згадують про двох святих угодниць, які носили однакове ім'я Ксенія (Ксенія). Перша Ксенія Римляниня (в миру Євсенія), проживала в V столітті в родині знатного римського сенатора. Вона повірила в Христа і пішла з дому для заснування монастиря.

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Інша Ксенія жила в XVIII столітті. Ім'я її - Ксенія Петербурзька - пов'язано з найважчим, але і з найвищим видом подвижництва - юродством Христа заради, тобто "добровільно обраним особливим шляхом порятунку, виконаного істинною мудрістю при уявному божевіллі".

Наші предки обох угодниць шанували з незмінною повагою, тому не варто сміятися з народних назв цього дня - Полухлібниця і Полузимниця. Просто до цього часу небагата селянська родина змушена була вести суворий облік хлібу, половина якого була вже з'їдена, а решту треба було до нового врожаю розтягнути.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо в цей день світить сонце – буде гарна весна.
  • Безвітряна погода на Ксенію – друга половина липня буде теплою і сухою,
  • Якщо у цей день немає вітру і дощів – прикмета того, що буде дефіцит корму для худоби.
  • Хмари на світлому небі видно – буде хороша погода.
  • На ніч клали на стіл трохи жита, щоб дізнатися, яким буде врожай.
  • Ранком дивилися: якщо зерна додалося – це хороший знак.
  • Заметіль дорогу замітає на полузимницю — червоному сонцю вимете шлях (похмура погода буде).
  • Заметіль на Ксенію весь корм вивезе (буде затяжна весна).

Що не можна робити в цей день:

  • Літнім людям не можна в цей день шити, в'язати, стригти нігті, волосся, а також застеляти постіль.
  • Не можна в цей день ставити квас - буде неврожайний рік.

У цей день іменини у Ксенії, Тимофія, Дениса, Миколи, Оксани і Павла.

Як ми раніше писали, Папа Франциск заснував нове свято - Всесвітній день бабусь і дідусів.

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