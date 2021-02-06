Свято 6 лютого: що суворо заборонено робити в день Ксенії, прикмети

6 лютого 2020 року християни згадують про двох святих угодниць, які носили однакове ім'я Ксенія (Ксенія). Перша Ксенія Римляниня (в миру Євсенія), проживала в V столітті в родині знатного римського сенатора. Вона повірила в Христа і пішла з дому для заснування монастиря.
Інша Ксенія жила в XVIII столітті. Ім'я її - Ксенія Петербурзька - пов'язано з найважчим, але і з найвищим видом подвижництва - юродством Христа заради, тобто "добровільно обраним особливим шляхом порятунку, виконаного істинною мудрістю при уявному божевіллі".
Наші предки обох угодниць шанували з незмінною повагою, тому не варто сміятися з народних назв цього дня - Полухлібниця і Полузимниця. Просто до цього часу небагата селянська родина змушена була вести суворий облік хлібу, половина якого була вже з'їдена, а решту треба було до нового врожаю розтягнути.
У цей день іменини у Ксенії, Тимофія, Дениса, Миколи, Оксани і Павла.
Як ми раніше писали, Папа Франциск заснував нове свято - Всесвітній день бабусь і дідусів.