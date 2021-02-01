Папа Франциск учредил новый праздник - Всемирный день бабушек и дедушек

Фото: Папа Римский Франциск (flickr.com/catholicism)

Папа Римский Франциск учредил международный день дедушек, бабушек и пожилых людей. Праздник ежегодно будет отмечаться во всей Церкви в четвертое воскресенье июля.

Об этом сообщает Vatican News.

Дата празднования выбрана из-за близости ко дню чествования святых Иоакима и Анны, дедушки и бабушки Иисуса Христа.

"Дедушки и бабушки зачастую бывают забыты. Так не будем забывать это богатство, беречь основы и передавать их", - сказал Папа Римский.

Накануне Папа Римский Франциск в качестве еще одного шага на пути к большему равенству женщин в Римско-католической церкви изменил закон. Он официально разрешил женщинам читать священные тексты, прислуживать у алтаря и раздавать причастие во время богослужения.

Как сообщало РБК-Украина, Папа Римский призвал всех вакцинироваться от коронавируса. Он подчеркнул, что сделав прививку, человек не только защищает себя, но и жизнь окружающих.

Недавно Папа Франциск выступил с осуждением тех, кто летал в отпуск во время карантина. По его мнению, эти люди не думали о других в трудное время.

Кроме того, стало известно, что Ватикан готовится начать вакцинацию от коронавируса в ближайшие дни. Ватикан даже приобрел холодильник для хранения вакцины.