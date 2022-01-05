Праздник 5 января: что нельзя, а что нужно обязательно сделать в этот особенный день

5 января 2022 года в православной церкви почитается память святого Феодула и еще 9 мучеников. В народе этот день называют "Федул Зимний" и он имеет свои особенные традиции.
Что можно и нельзя делать в этот день, у кого день ангела, и что нужно сделать в праздник - читайте ниже в нашем материале Lite.
Нужно стараться закончить все дела до Рождества. Считается, что тогда можно отогнать от дома злых духов.
В этот день большое внимание следует уделить домашним животным. Их кормили, наводили порядок в месте обитания, проверяли, все ли в порядке.
В старину в этот день пекли специальные лепешки и печенья из отрубей в форме овечек, коровок и птиц для привлечения добрых духов. Птиц кормили зерном на Федула.
Именины в этот день празднуют Иван, Феоктист, Нифонт, Павел, Василий. Обязательно поздравьте родных и друзей с такими именами.
Ранее мы писали, когда будем праздновать Пасху по православному и католическому календарю в 2022-м году.