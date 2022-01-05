Праздник 5 января: что нельзя, а что нужно обязательно сделать в этот особенный день

Что нужно сделать в этот день, важные традиции

Нужно стараться закончить все дела до Рождества. Считается, что тогда можно отогнать от дома злых духов.

В этот день большое внимание следует уделить домашним животным. Их кормили, наводили порядок в месте обитания, проверяли, все ли в порядке.

В старину в этот день пекли специальные лепешки и печенья из отрубей в форме овечек, коровок и птиц для привлечения добрых духов. Птиц кормили зерном на Федула.

Что сегодня нельзя делать

Работать с острыми предметами, ложиться на операции. Если предстоит хирургическое вмешательство, перенесите его на другой день.

Планировать серьезные дела, их лучше перенести на другую дату.

Кого-нибудь бить (даже в шутку), потому что вас может постигнуть серьезная болезнь.

Шить и подшивать что-либо - считается, что так можно сократить себе жизнь.

Делиться с кем-либо своими мечтами - им не суждено будет сбыться. По этой же причине лучше не рассказывать никому о своих идеях. Скорее всего, воплотить их в жизнь не удастся.

Надевать несвежее белье, ношеную одежду или грязную обувь. Считается, что на них могут "налипнуть" неприятности, беды и болезни.

Приметы на 5 января

Какая погода на Федула - таким будет ноябрь;

Сильный ветер - год будет урожайным

Если ветер со снегопадом - июль будет с дождями.

Именины в этот день празднуют Иван, Феоктист, Нифонт, Павел, Василий. Обязательно поздравьте родных и друзей с такими именами.