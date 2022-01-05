Свято 5 січня: що не можна, а що потрібно обов'язково зробити в цей особливий день

5 січня 2022 року в православній церкві вшановується пам'ять святого Феодула і ще 9 мучеників. У народі цей день називають "Федул Зимовий" і він має свої особливі традиції.
Що можна і не можна робити в цей день, у кого день ангела, і що потрібно зробити в свято - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.
Потрібно намагатися закінчити всі справи до Різдва. Вважається, що тоді можна відігнати від будинку злих духів.
У цей день велику увагу слід приділити домашнім тваринам. Їх годували, наводили порядок в місці проживання, перевіряли, чи все в порядку.
За старих часів в цей день пекли спеціальні коржі і печива з висівок у формі овечок, корівок і птахів для привернення добрих духів. Птахів годували зерном на Федула.
Іменини в цей день святкують Іван, Феоктист, Ніфонт, Павло, Василь. Обов'язково привітайте рідних і друзів з такими іменами.
Раніше ми писали, коли святкуватимемо Великдень за православним і католицьким календарем в 2022-му році.