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Праздник 5 января: что нельзя, а что нужно обязательно сделать в этот особенный день

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Среда 05 января 2022 06:00
Праздник 5 января: что нельзя, а что нужно обязательно сделать в этот особенный день Фото: Какой праздник 5 января (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

5 января 2022 года в православной церкви почитается память святого Феодула и еще 9 мучеников. В народе этот день называют "Федул Зимний" и он имеет свои особенные традиции.

Что можно и нельзя делать в этот день, у кого день ангела, и что нужно сделать в праздник - читайте ниже в нашем материале Lite.

Что нужно сделать в этот день, важные традиции

Нужно стараться закончить все дела до Рождества. Считается, что тогда можно отогнать от дома злых духов.

В этот день большое внимание следует уделить домашним животным. Их кормили, наводили порядок в месте обитания, проверяли, все ли в порядке.

В старину в этот день пекли специальные лепешки и печенья из отрубей в форме овечек, коровок и птиц для привлечения добрых духов. Птиц кормили зерном на Федула.

Что сегодня нельзя делать

  • Работать с острыми предметами, ложиться на операции. Если предстоит хирургическое вмешательство, перенесите его на другой день.
  • Планировать серьезные дела, их лучше перенести на другую дату.
  • Кого-нибудь бить (даже в шутку), потому что вас может постигнуть серьезная болезнь.
  • Шить и подшивать что-либо - считается, что так можно сократить себе жизнь.
  • Делиться с кем-либо своими мечтами - им не суждено будет сбыться. По этой же причине лучше не рассказывать никому о своих идеях. Скорее всего, воплотить их в жизнь не удастся.
  • Надевать несвежее белье, ношеную одежду или грязную обувь. Считается, что на них могут "налипнуть" неприятности, беды и болезни.

Приметы на 5 января

  • Какая погода на Федула - таким будет ноябрь;
  • Сильный ветер - год будет урожайным
  • Если ветер со снегопадом - июль будет с дождями.

Именины в этот день празднуют Иван, Феоктист, Нифонт, Павел, Василий. Обязательно поздравьте родных и друзей с такими именами.

Ранее мы писали, когда будем праздновать Пасху по православному и католическому календарю в 2022-м году.

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