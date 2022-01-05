Праздник 5 января: что нельзя, а что нужно обязательно сделать в этот особенный день
5 января 2022 года в православной церкви почитается память святого Феодула и еще 9 мучеников. В народе этот день называют "Федул Зимний" и он имеет свои особенные традиции.
Что можно и нельзя делать в этот день, у кого день ангела, и что нужно сделать в праздник - читайте ниже в нашем материале Lite.
Что нужно сделать в этот день, важные традиции
Нужно стараться закончить все дела до Рождества. Считается, что тогда можно отогнать от дома злых духов.
В этот день большое внимание следует уделить домашним животным. Их кормили, наводили порядок в месте обитания, проверяли, все ли в порядке.
В старину в этот день пекли специальные лепешки и печенья из отрубей в форме овечек, коровок и птиц для привлечения добрых духов. Птиц кормили зерном на Федула.
Что сегодня нельзя делать
- Работать с острыми предметами, ложиться на операции. Если предстоит хирургическое вмешательство, перенесите его на другой день.
- Планировать серьезные дела, их лучше перенести на другую дату.
- Кого-нибудь бить (даже в шутку), потому что вас может постигнуть серьезная болезнь.
- Шить и подшивать что-либо - считается, что так можно сократить себе жизнь.
- Делиться с кем-либо своими мечтами - им не суждено будет сбыться. По этой же причине лучше не рассказывать никому о своих идеях. Скорее всего, воплотить их в жизнь не удастся.
- Надевать несвежее белье, ношеную одежду или грязную обувь. Считается, что на них могут "налипнуть" неприятности, беды и болезни.
Приметы на 5 января
- Какая погода на Федула - таким будет ноябрь;
- Сильный ветер - год будет урожайным
- Если ветер со снегопадом - июль будет с дождями.
Именины в этот день празднуют Иван, Феоктист, Нифонт, Павел, Василий. Обязательно поздравьте родных и друзей с такими именами.
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