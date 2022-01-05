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Свято 5 січня: що не можна, а що потрібно обов'язково зробити в цей особливий день

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Середа 05 січня 2022 06:00
Свято 5 січня: що не можна, а що потрібно обов'язково зробити в цей особливий день Фото: яке свято 5 січня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

5 січня 2022 року в православній церкві вшановується пам'ять святого Феодула і ще 9 мучеників. У народі цей день називають "Федул Зимовий" і він має свої особливі традиції.

Що можна і не можна робити в цей день, у кого день ангела, і що потрібно зробити в свято - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.

Що потрібно зробити в цей день, важливі традиції

Потрібно намагатися закінчити всі справи до Різдва. Вважається, що тоді можна відігнати від будинку злих духів.

У цей день велику увагу слід приділити домашнім тваринам. Їх годували, наводили порядок в місці проживання, перевіряли, чи все в порядку.

За старих часів в цей день пекли спеціальні коржі і печива з висівок у формі овечок, корівок і птахів для привернення добрих духів. Птахів годували зерном на Федула.

Що сьогодні не можна робити

  • Працювати з гострими предметами, лягати на операції. Якщо має бути хірургічне втручання, перенесіть його на інший день.
  • Планувати серйозні справи, їх краще перенести на іншу дату.
  • Кого-небудь бити (навіть жартома), тому що вас може спіткати серйозна хвороба.
  • Шити і підшивати що-небудь - вважається, що так можна скоротити собі життя.
  • Ділитися з ким-небудь своїми мріями - їм не судилося збутися. З цієї ж причини краще не розповідати нікому про свої ідеї. Швидше за все, втілити їх в життя не вдасться.
  • Надягати несвіжу білизну, ношений одяг або брудне взуття. Вважається, що на них можуть "налипнути" неприємності, біди і хвороби.

Прикмети на 5 січня

  • Яка погода на Федула - таким буде листопад;
  • Сильний вітер - рік буде врожайним
  • Якщо вітер зі снігопадом - липень буде з дощами.

Іменини в цей день святкують Іван, Феоктист, Ніфонт, Павло, Василь. Обов'язково привітайте рідних і друзів з такими іменами.

Раніше ми писали, коли святкуватимемо Великдень за православним і католицьким календарем в 2022-му році.

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