Праздник 5 июля: что строго запрещено, важные приметы и у кого день ангела

5 июля 2021 года согласно православному календарю чествуется память епископа Самосатского Евсевия. В народе праздник назывался Евсеев день, в который принято было чистить колодцы и внимательно следить за погодными приметами.
Что строго запрещено делать в этот день, какие традиции нужно соблюдать, важные приметы и обряды праздника, кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.
Раньше люди верили, что почищенный в этот день колодец придаст воде не только чистоту, но и наделит ее целебными свойствами.
В этот день можно заняться огородом (дачей, приусадебным участком). 5 июля можно сеять редис, а цветы обрабатывать от вредителей.
В народе называли именины Евсевия днем встреч. "Накануне Ульян не нашел Ульяну, а теперь она сама пошла его искать", - говорили люди. С любимыми людьми старались не ссориться и не расставаться.
Также 5 июля считается днем исцеления души и тела. Вечером по традиции отправлялись париться в бане, используя свежие веники. Это, по приметам, обещало крепкое здоровье на весь год.
Ходить по магазинам, чтобы не купить лишнего - высока вероятность спонтанных ненужных покупок.
Сплетничать, обсуждать других людей, направлять свой негатив на других людей, допускать плохие мысли.
Ссориться с родными, близкими, любимыми людьми, "плохо" расставаться, разлучаться и принимать решение о разрыве отношений.
Василий, Геннадий, Зина, Ульяна. Поздравьте их с днем ангела!
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