Праздник 5 декабря: что строго запрещено делать, важные традиции и все дни ангела

Что важно сделать на Прокопия, важные традиции

Наши предки считали, что сегодня в лесу можно собрать особенно целебную траву ефилию (разрыв-траву). Из нее готовили целебные отвары, которые помогали при болях в спине, и даже могли помочь подрасти тому, кто не высок.

В этот день можно заниматься хозяйственными делами, они будут хорошо удаваться.

Также этот день хорош для обучения чему-то новому. Если вы давно хотите выучить иностранный язык, сегодня самое время начать.

Займитесь саморазвитием и начните делать что-то новое. Если вы давно хотели выучить иностранный язык, то сегодня будет удачный день для начала обучения.

Стоит отзываться на помощь тем, кто в этом нуждается. Также следует прислушиваться к мнению авторитетных людей в вопросах, которые требуют решения.

Важные приметы на 5 декабря

Если в Прокопьев день тепло, то зима будет долгой и снежной.

Если вороны летают над деревьями большими стаями - быть скоро снегу, а если садятся на землю, оттепели.

Если молчат комнатные птицы - будет метелица.

Облака сбились в одну кучу - жди ненастья.

Что нельзя делать в этот день

Заводить новые отношения, делать признания, предложения - счастливым такой союз не будет.

Выяснять отношения, ссорится, ругаться - компромисса достичь вряд ли удастся, а ссора может затянуться.

Переедать и употреблять алкоголь - могут усугубиться хронические проблемы со здоровьем.

Давать в долг не только деньги, но и продукты, вещи - можно лишиться благополучия и удачи.

Отправляться в дальнюю дорогу - она будет сложной.

Отказывать нуждающимся в помощи, иначе будете голодны целый год.

Именины сегодня отмечают люди с такими именами:

Архип, Алексей, Афанасий, Борис, Валерий, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Михаил, Петр, Павел, Федор.

Обязательно поздравьте близких и знакомых, которых так зовут!