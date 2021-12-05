Свято 5 грудня: що строго заборонено робити, важливі традиції і всі дні ангела

Що важливо зробити на Прокопія, важливі традиції

Наші предки вважали, що сьогодні в лісі можна зібрати особливо цілющу траву ефілію (розрив-траву). З неї готували цілющі відвари, які допомагали при болях в спині, і навіть могли допомогти підрости тому, хто не високий.

У цей день можна займатися господарськими справами, вони будуть добре вдаватися.

Також цей день хороший для навчання чомусь новому. Якщо ви давно хочете вивчити іноземну мову, сьогодні саме час почати.

Займіться саморозвитком і почніть робити щось нове. Якщо ви давно хотіли вивчити іноземну мову, то сьогодні буде вдалий день для початку навчання.

Варто відгукуватися на допомогу тим, хто цього потребує. Також слід прислухатися до думки авторитетних людей в питаннях, які вимагають вирішення.

Важливі прикмети на 5 грудня

Якщо в Прокоп'єв день тепло, то зима буде довгою і сніжною.

Якщо ворони літають над деревами великими зграями - бути скоро снігу, а якщо сідають на землю, відлизі.

Якщо мовчать кімнатні птахи - буде заметіль.

Хмари збилися в одну купу - чекай негоди.

Що не можна робити в цей день

Заводити нові стосунки, освідчуватися, робити пропозиції - щасливим такий союз не буде.

З'ясовувати стосунки, сваритися, лаятися - компромісу досягти навряд чи вдасться, а сварка може затягнутися.

Переїдати і вживати алкоголь - можуть посилитися хронічні проблеми зі здоров'ям.

Давати в борг не тільки гроші, але і продукти, речі - можна позбутися благополуччя і удачі.

Вирушати в далеку дорогу - вона буде складною.

Відмовляти тим, хто потребує допомоги, інакше будете голодні цілий рік.

Іменини сьогодні відзначають люди з такими іменами:

Архип, Олексій, Афанасій, Борис, Валерій, Василь, Володимир, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Петро, Павло, Федір.

Обов'язково привітайте близьких і знайомих, яких так звуть!