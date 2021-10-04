Праздник 4 октября: что строго запрещено, а что нужно обязательно сделать в этот день

4 октября 2021 года согласно православному календарю отмечается праздник Кондрата Афинского. В народе этот особенный день называют Кондрата, ранее в праздник придерживались определенных традиций и запретов. Одним из главных табу этого дня является лень - ей предаваться нельзя, а и если ревностно трудиться, вас ждет вознаграждение и благополучие.
Что нельзя и можно делать в этот день, приметы, обычаи и обряды - читайте ниже в нашем материале.
В день Кондрата раньше принято было обязательно заниматься земледелием. Сидеть без дела было дурной приметой: не поработаешь - не разбогатеешь.
В этот день внимательно следили за погодой, так как она предсказывала погоду на четыре недели. Если в эти октябрьские сутки на дворе в дневную пору холодно, а к вечеру начинает немного теплеть - верный знак того, что скоро придет ненастье.
Кроме того 4 октября также последний день многодневного праздника - Воздвижение Креста Господня. Во всех храмах проходит специальная служба, читаются молитвы и поются христианские песни.
Андрей, Даниил, Дмитрий, Иосиф, Алексей, Виктор, Евсевий, Назар, Розалия. Поздравьте родных и близких с такими именами!
Ранее мы писали про все важные праздники октября 2021. Сколько будет выходных и рабочих дней, и что нужно будет отработать.