Свято 4 жовтня: що строго заборонено, а що треба обов'язково зробити в цей день

Важливі традиції на Кіндрата

У день Кіндрата раніше прийнято було обов'язково займатися землеробством. Сидіти без діла було поганою прикметою: не попрацюєш - не розбагатієш.

У цей день уважно стежили за погодою, так як вона передбачала погоду на чотири тижні. Якщо в цю жовтневу добу на дворі в денну пору холодно, а до вечора починає трохи теплішати - вірний знак того, що скоро прийде негода.

Прикмети 4 жовтня

Погода сонячна і тепла, але вітер дме з північного сходу або півночі - зима буде холодною.

Високі перисті хмари з завитками і рухаються повільно - погода налагодиться.

Яскраво-помаранчеве сонце - чекай сильного вітру.

Грибів немає, а багато горіхів - зима буде сувора і сніжна.

Яка погода на Кіндрата, така і весь місяць простоїть.

Вдень холодно, а до ночі потепліло, буде негода.

Що не можна робити на свято

Струшувати воду після миття рук.

Повертати посуд порожнім і дарувати.

Влаштовувати застілля, щоб за столом було 13 осіб.

Підіймати що-небудь на перехресті.

Позичати в цей день гроші кому-небудь. Вважається, що людина з різних причин не зможе вам їх повернути незабаром.

Стояти на порозі - ви притягнете в будинок біду.

Витрачати гроші на великі придбання. Вважається, що радості від таких покупок все одно не буде.

Свататися - майбутній союз буде нещасний.

Це важливо

Крім того, 4 жовтня також останній день багатоденного свята - Воздвиження Хреста Господнього. У всіх храмах проходить спеціальна служба, читаються молитви і співаються християнські пісні.

Іменини сьогодні відзначають:

Андрій, Данило, Дмитро, Йосип, Олексій, Віктор, Євсевій, Назар, Розалія. Привітайте рідних і близьких з такими іменами!