Свято 4 жовтня: що строго заборонено, а що треба обов'язково зробити в цей день

4 жовтня 2021 року згідно з православним календарем відзначається свято Кіндрата Афінського. У народі цей особливий день називають Кіндрата, раніше в свято дотримувалися певних традицій і заборон. Одним з головних табу цього дня є лінь - їй віддаватися не можна, а і якщо ревно працювати, вас чекає винагорода і добробут.
Що не можна і можна робити в цей день, прикмети, звичаї та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
У день Кіндрата раніше прийнято було обов'язково займатися землеробством. Сидіти без діла було поганою прикметою: не попрацюєш - не розбагатієш.
У цей день уважно стежили за погодою, так як вона передбачала погоду на чотири тижні. Якщо в цю жовтневу добу на дворі в денну пору холодно, а до вечора починає трохи теплішати - вірний знак того, що скоро прийде негода.
Крім того, 4 жовтня також останній день багатоденного свята - Воздвиження Хреста Господнього. У всіх храмах проходить спеціальна служба, читаються молитви і співаються християнські пісні.
Андрій, Данило, Дмитро, Йосип, Олексій, Віктор, Євсевій, Назар, Розалія. Привітайте рідних і близьких з такими іменами!
Раніше ми писали про всі важливі свята жовтня 2021. Скільки буде вихідних і робочих днів, і що потрібно буде відпрацювати.