Праздник 4 октября: что строго запрещено, а что нужно обязательно сделать в этот день
4 октября 2021 года согласно православному календарю отмечается праздник Кондрата Афинского. В народе этот особенный день называют Кондрата, ранее в праздник придерживались определенных традиций и запретов. Одним из главных табу этого дня является лень - ей предаваться нельзя, а и если ревностно трудиться, вас ждет вознаграждение и благополучие.
Что нельзя и можно делать в этот день, приметы, обычаи и обряды - читайте ниже в нашем материале.
Важные традиции на Кондрата
В день Кондрата раньше принято было обязательно заниматься земледелием. Сидеть без дела было дурной приметой: не поработаешь - не разбогатеешь.
В этот день внимательно следили за погодой, так как она предсказывала погоду на четыре недели. Если в эти октябрьские сутки на дворе в дневную пору холодно, а к вечеру начинает немного теплеть - верный знак того, что скоро придет ненастье.
Приметы 4 октября
- Погода солнечная и теплая, но ветер дует с северо-востока или севера - зима будет холодной.
- Высокие перистые облака с завитками и движутся медленно - погода наладится.
- Ярко-оранжевое солнце - жди сильного ветра.
- Грибов нет, а много орехов - зима будет суровая и снежная.
- Какая погода на Кондрата, такая и весь месяц простоит.
- Днем холодно, а к ночи потеплело, будет непогода.
Что нельзя делать в праздник
- Встряхивать воду после мытья рук.
- Возвращать посуду пустой и дарить.
- Устраивать застолья, чтобы за столом было 13 человек.
- Поднимать что-либо на перекрестке.
- Занимать в этот день деньги кому-либо. Считается, что человек по разным причинам не сможет вам их вернуть в скором времени.
- Стоять на пороге - вы притянете в дом беду.
- Тратить деньги на крупные приобретения. Считается, что радости от таких покупок все равно не будет.
- Свататься - будущий союз будет несчастен.
Это важно
Кроме того 4 октября также последний день многодневного праздника - Воздвижение Креста Господня. Во всех храмах проходит специальная служба, читаются молитвы и поются христианские песни.
Именины сегодня отмечают:
Андрей, Даниил, Дмитрий, Иосиф, Алексей, Виктор, Евсевий, Назар, Розалия. Поздравьте родных и близких с такими именами!
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