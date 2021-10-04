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Праздник 4 октября: что строго запрещено, а что нужно обязательно сделать в этот день

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Понедельник 04 октября 2021 05:30
Праздник 4 октября: что строго запрещено, а что нужно обязательно сделать в этот день Фото: Какой праздник 4 октября 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

4 октября 2021 года согласно православному календарю отмечается праздник Кондрата Афинского. В народе этот особенный день называют Кондрата, ранее в праздник придерживались определенных традиций и запретов. Одним из главных табу этого дня является лень - ей предаваться нельзя, а и если ревностно трудиться, вас ждет вознаграждение и благополучие.

Что нельзя и можно делать в этот день, приметы, обычаи и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Важные традиции на Кондрата

В день Кондрата раньше принято было обязательно заниматься земледелием. Сидеть без дела было дурной приметой: не поработаешь - не разбогатеешь.

В этот день внимательно следили за погодой, так как она предсказывала погоду на четыре недели. Если в эти октябрьские сутки на дворе в дневную пору холодно, а к вечеру начинает немного теплеть - верный знак того, что скоро придет ненастье.

Приметы 4 октября

  • Погода солнечная и теплая, но ветер дует с северо-востока или севера - зима будет холодной.
  • Высокие перистые облака с завитками и движутся медленно - погода наладится.
  • Ярко-оранжевое солнце - жди сильного ветра.
  • Грибов нет, а много орехов - зима будет суровая и снежная.
  • Какая погода на Кондрата, такая и весь месяц простоит.
  • Днем холодно, а к ночи потеплело, будет непогода.

Что нельзя делать в праздник

  • Встряхивать воду после мытья рук.
  • Возвращать посуду пустой и дарить.
  • Устраивать застолья, чтобы за столом было 13 человек.
  • Поднимать что-либо на перекрестке.
  • Занимать в этот день деньги кому-либо. Считается, что человек по разным причинам не сможет вам их вернуть в скором времени.
  • Стоять на пороге - вы притянете в дом беду.
  • Тратить деньги на крупные приобретения. Считается, что радости от таких покупок все равно не будет.
  • Свататься - будущий союз будет несчастен.

Это важно

Кроме того 4 октября также последний день многодневного праздника - Воздвижение Креста Господня. Во всех храмах проходит специальная служба, читаются молитвы и поются христианские песни.

Именины сегодня отмечают:

Андрей, Даниил, Дмитрий, Иосиф, Алексей, Виктор, Евсевий, Назар, Розалия. Поздравьте родных и близких с такими именами!

Ранее мы писали про все важные праздники октября 2021. Сколько будет выходных и рабочих дней, и что нужно будет отработать.

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